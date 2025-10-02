Zelenski cataloghează Rusia drept o ”ameninţare mondială” după întreruperea alimentării cu electricitate la Centrala Nucleară avariată Cernobîl, după atacul rușilor

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia de faptul că constituie o ”ameninţare mondială”, după ce un bombardament rusesc a întrerupt alimentarea cu electricitate a struturii care izolează fosta Centrală Nucleară avariată Cernobîl, care se adaugă întreruperii alimentării cu electricitate – de peste o săptămână – a Centralei Nucleare de la Zaporojie, relatează AFP şi Reuters, transmite News.ro.

”Fiecare zi în care Rusia prelungeşte războiul, refuză să aplice un armistiţiu complet şi fiabil şi continuă să ne lovească toate instalaţiile energetice, inclusiv cele esenţiale securităţii centralelor nucleare şi altor instalaţii nucleare – este o ameninţare mondială”, a denunţat miercuri seara, pe Facebook Volodimir Zelenski.

Alimentarea cu electricitate a structurii care acoperă şi izolează Centrala Nucleară de la Cernobîl, distrusă într-o catastrofă nucleară în 1986, a fost întreruptă de către un bombardament rusesc, acuză Kievul.

Ucraina, la acea vreme o republică sovietică, a fost în 1986 teatrul celei mai grave catastrofe din istorie, după ce reactorul de la Cernobîl a explodat, contaminând teritorii vaste în Europa, dar mai ales în Ucraina, Rusia şi Belarus.

”SITUAŢIE DE URGENŢĂ”

Ministerul ucrainean al Energiei a denunţat miercuri pe Telegram aceste atacuri ruseşti drept ”o situaţie de urgenţă în instalaţiile Centralei Nucleare Cernobîl”, unde specialişti depuneau eforturi să restabilească realimentarea cu curent.

”În urma supratensiunii, noua izolare de securitate, o instalaţie-cheie care izolează al patrulea reactor distrus al Centralei Nucleare de la Cernobîl şi care împiedică eliberarea de materii radioactive în mediu, a rămas fără alimenatre electrică”, potrivit ministerului ucrainean.

Noua izolare securizată – sau Arca de la Cernobîl -, finalizată în 2016, este o structură metalică vastă care acoperă vestigiile Reactorului nr, 4 şi împiedică eliberarea de materiale radioactive.

Un atac rus cu dronă a avariat-o, în februarie, fără să antreneze o creştere a radioactivităţii, potrivit autorităţilor ucrainene.

Ucraina şi Rusia s-au acuzat reciproc, de la începutul conflictului, de faptul că ţintesc instalaţii nucleare, determinând Agenţia Internaţională a Energiei Atomice (AIEA) să lanseze avertismente.

Armata rusă a cuerit Centrala Nucleară de la Cernobîl – dezafectată – în prima zia ofensivei sale, la 24 februarie 2022, după care s-a retras o lună mai târziu.

Moscova a cucerit, de asemenea, Centrala Nucleară de la Zaporojie, în sudul Ucrainei, cea mai mare instalaţie nucleară din Europa, pe care o controlează în continuare.

SIRUAŢIE ”SUB CONTROL” LA ZAPOROJIE, DĂ ASIGURĂRI MOSCOVA

Moscova a anunţat miercuri că situaţia era ”sub control” la Centrala Nuclară de la Zaporojie, privată de alimentare electrică externă de peste o săptămână, în urma unor declaraţii alarmanete ale lui Volodimir Zelenski.

”Siruaţia la Centrala Nucleară de la Zaporojie este sub control. Centrala informează AIEA cu privire la situţia în curs, potrivit procedurilor stabilite şi în mod constant”, a anunţat pe Telegram operatorul rus al instalaţiei, ocupată de către armata rusă în martie 2022.

AIEA a anunţat că această centrală, cu şase reactoare, nu prezintă un ”pericol imediat”, atât timp cât funcţionează cu ”generatoare diesel de urgenţă”.

”Cea mai mare centrală (nucleară) din Europa este privată de alimentare externă de cel puţin o săptămână, ceea ce constituie de departe cel mai lung eveniment de acest tip în cei peste trei ani jumătate de război” în Ucraina, a anunţat directorul AIEA Rafael Grossi.

The Wall Street Journal (WSJ) a dezvăluit tot miercuri că Statele Unite urmează să furnizeze Ucrainei informaţii în vederea unor tiruri de rachetă cu rază lungă de acţiune împotriva unor infrastructuri energetice ruseşti, în contextul în care Washingotnul examinează să furnizeze Kievului armament mai puternic, care să-i permită să atingă ţinte în Rusia.

Potrivit WSJ, reprezentanţi ai administraţiei lui Donald Trump le-au cerut aliaţilor lor din NATO să furnizeze o susţinere similară Ucrainei.