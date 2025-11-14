Judecătorul Alin Ene, membru CSM, spune că organizatorii protestului împotriva Liei Savonea s-au inspirat din Hitler și alți mari criminali din istorie / Alt membru CSM vorbește despre o presupusă ”campanie militară”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), spune că organizatorii protestului împotriva Liei Savonea, șefa Curții Supreme, și a controverselor din jurul ei, sunt inspirați din Hitler, Stalin, Mao Zedong sau Hugo Chávez:

”(…) În orice democrație, atacarea judecătorilor pentru hotărârile pronunțate este o formă de presiune inadmisibilă. De aceea, se ridică o întrebare pentru organizatorii protestului, ONG-urile Declic, Rezistenta, Corupția ucide, Inițiativa România și Inițiativa Timișoara: de unde v-ați inspirat în scrierea manifestului? Lista autorilor care au folosit exact această retorică e, din păcate, lungă și rușinoasă. Vă puteți alege preferatul: Hitler, Stalin, Mao Zedong sau Hugo Chávez?”, scrie Alin Ene pe Facebook.

Ene face și comentarii politice vorbind despre ”fumigena perfectă: scandal cu judecători, ca să nu vezi haosul puterii politice”, apoi vorbește de „execuții în stradă”:

”(…) Și poate așa se înțelege și de ce protestul nu este organizat în fața CSM, singura autoritate în măsură să dispuna revocarea președintelui ICCJ, ci în fața instanței supreme. Pentru că, în fapt, nu se urmărește obținerea revocării președintelui, ci un mesaj pentru toți judecătorii Înaltei Curți. Mesajul e simplu: hotărâți altfel sau urmează execuția pe rețelele sociale și chiar în stradă. În sfârșit, am descoperit cum funcționează independența justiției: puterea judecătorească trebuie să se subordoneze celor cu portavocea mai puternică”, mai scrie judecătorul CSM în postarea de pe Facebook.

Un alt membru CSM, Claudiu Drăgușin, a scris și el într-o postare pe rețelele sociale că ”Ceea ce se întâmplă astăzi împotriva justiției nu este o critică de bună credință și informată, ci pare mai degrabă o campanie militară decât o campanie civilă”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

El făcut referire și la o presupusă instigare a puterii politice la exterminarea fizică a judecătorilor, deși nu e clar la ce se referă. Guvernul Bolojan a anunțat că vrea doar să reducă pensia specială a magistaților și să majoreze vârsta de pensionare.

G4Media a semnalat în mai multe rânduri dublul standard la Inspecția Judiciară și cum se autosesizează, spre exemplu, față de o judecătoare care și-a comentat pe rețele propria decizie judecătorească, dar îi ignoră pe magistrații care fac politică sau au derapaje împotriva minorităților sexuale. Un exemplu, aici.

De ce a fost organizat protestul

Un protest organizat de ”Corupția Ucide” și ”Rezistența” este anunțat vineri, de la 18:30, în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), împotriva Liei Savonea, din cauza deciziilor controversate ale șefei Curții Supreme. În ultima perioadă, societatea a asistat la un val de eliberări ale marilor infractori, în plin scandal al Justiției cauzat de anunțul Guvernului Bolojan de reducere a pensiilor magistraților. În replică, Înalta Curte a cerut, joi, și mai mulți bani pentru magistrați, printr-un acord asumat de Lia Savonea și nu de Adunarea Generală a ÎCCJ.

Totodată, o petiție Declic semnată de aproape 50.000 de persoane cere revocarea șefei CSM, Elena Costache, iar printre argumentele invocate sunt ”acţiunile de intimidare ale CSM din ultima perioadă”, după ce Consiliul a făcut plângere penală

Șefa CSM: ”Magistrații sunt unici”

G4Media a arătat în 12 noiembrie cum, în așa-numitul acord „Acord pentru Justiție și stabilitate instituțională”, Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, cere, în plin scandal al Justiției legat de reducerea pensiilor magistraților, alte două privilegii suplimentare, între care, cea mai scandaloasă, și mai mulți bani:

Recunoașterea oficială și publică a faptului că, în prezent, magistrații aflați în activitate preiau un volum de muncă disproporționat, determinat de numărul ridicat de posturi vacante și neocupate la nivelul instanțelor și parchetelor, precum și a faptului că această realitate afectează ritmul și calitatea actului de justiție și conduce la o uzură profesională semnificativă.

Acordarea unei cote compensatorii din economiile salariale generate de neocuparea posturilor vacante , direcționate transparent către magistrații care asigură efectiv funcționarea instanțelor și parchetelor.

, direcționate transparent către magistrații care asigură efectiv funcționarea instanțelor și parchetelor. G4Media a arătat în exclusivitate că acordul pentru Justiție propus de Înalta Curte a fost asumat de Lia Savonea, nu de Adunarea Generală a judecătorilor supremi. În replică, Savonea a transmis că ”este atributul președintelui instanței”, dar este contrazisă de judecători ÎCCJ care susțin că trebuia convocată Adunarea Generală, ”nu să își asume pe persoană fizică”. Detalii, aici.

Consiliul Special al Magistraturii (CSM) a anunțat joi într-un comunicat că e de acord cu apelul lansat miercuri de Înalta Curte de Casație și Justiție, care cerea plata către magistrați a unor ”cote compensatorii” din banii necheltuiți în sistemul judiciar. CSM a anunțat, printr-un comunicat transmis luni seară, că i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu: O acuză de incitare la ură, violență și discriminare, după ce aceasta a vorbit despre micșorarea pensiilor magistraților.

La începutul lunii august, șefa CSM declara într-un interviu că o pensie de 14.000 de lei este mică pentru un magistrat și că magistrații sunt ”speciali”. DetalIi, aici.

Premierul Bolojan: Ar urma să aibă pensii de 3200 de euro

Premierul Ilie Bolojan, a declarat, joi seară, la Euronews, că întâlnirea cu magistrații și liderii coaliției, găzduită miercuri de președintele Nicușor Dan, nici măcar ”nu s-a apropiat de o variantă care să ducă la un numitor comun. Bolojan a mai spus că după reduceri, pensiile magistraților ar urma să ajungă la 3200 de euro, bani pe care ”foarte puțini români îi încasează după o viață de muncă”:

”3.200 euro, vă rog să mă iertaţi, net pe lună, putem discuta dacă este o pensie potrivită pentru viziunea unui magistrat. Gândiţi-vă că este o pensie pe care foarte puţini români o încasează după o viaţă de muncă de 40 de ani, de 35 de ani şi aşa mai departe. La ceea ce este astăzi în România, este o pensie în care ai oricum o bătrâneţe decentă. Ca să nu spun mai mult de atât”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Întrebat care a fost soluţia propusă de către magistraţi la discuţiile de la Palatul Cotroceni, Ilie Bolojan a precizat că s-a convenit să nu se facă declaraţii „care să se ducă într-o zonă în care să potenţeze lucrurile”.

”Eu, în afară de a descrie lucrurile sistemice cât mai corect posibil, nu doresc să intru într-o zonă de escaladare. Un lucru, însă, legat de valoarea pensiilor este cât se poate de cert. Vă rog să vă gândiţi că o pensie cu care astăzi se iese în magistratură medie este aproape 5.000 de euro. Gândiţi-vă că o pensie medie în România este 550-600 de euro astăzi. Adică este o diferenţă foarte mare între pensia medie şi pensia din magistratură. Şi atunci aceste lucruri, când ne place, când nu ne place, trebuie să fie corectate. V-am spus că e o problemă de a avea un sistem echitabil cât de cât, dar să ai şi un sistem care poate să stea în picioare în anii următori”, a explicat premierul Bolojan.

Contextul scandalului din Justiție. Plângere penală a CSM pe numele vicepremierului: ”Un exercițiu democratic”

Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, Oana Gheorghiu a fost redactată și trimisă la Parchetul General. Procurorul Claudiu Sandu a declarat că ”o plângere penală este un exercițiu democratic” pentru că nu presupune din start o condamnare sau o urmărire penală. Sandu mai spune ”există indicii” că declarațiile vicepremierului de sâmbătă, la Digi24, au propagat ură în spațiul public față de magitrați: ”A fost redactată și trimisă la PÎCCJ. Am apreciat că au existat anumite indicii cu privire la propagarea unei uri în mediul public față de categoria profesională a magistraților. O plângere penală este un exercițiu democratic în anumite limite pentru că nu echivalează cu o condamnare sau urmărire penală (…). Fiind supusă unui tir de atacuri continuie de 5-6 luni s-a trecut o linie roșie”. Judecătoarea care compară scandalul din Justiție cu Holocaustului evreilor Judecătoarea Adriana Stoicescu a ”Pentru a vă atinge scopurile absolut mizerabile sunteţi gata să pârjoliţi tot, să ne puneţi ţinte pe spate şi să ne duceţi în arenă, pentru că dacă pâine nu mai este, circul trebuie să continue”. În regimul nazist al lui Hitler, evreii erau ”însemnați” cu o stea galbenă pe care trebuiau să o poarte de obicei în zona pieptului. Aceeași stea era vopsită de naziști pe locuințele și magazinele deținute de evrei, iar următorul pas era vandalizarea lor. ”Tot ceea ce faceţi a mai fost făcut. A început cu nişte semne galbene pe haine, mai precis. Nu demult, la scara istoriei…. Pentru mine, nimic nou, am avut supravieţuitori în familie…. Am obosit. Şi eu şi mulţi dintre colegii mei. Ar trebui să plecăm, aşa cum ne cere vocea poporului, să vă lăsăm să faceţi ce vreţi. Să ne lăsăm omorâţi cu pietre, în numele dreptăţii cosmetizate, aşa cum vă doriţi. Adică în numele minciunii. Miza tuturor acţiunilor dvs este să transformaţi ţara asta într-o colonie care, prin statutul ei, nu are nevoie de justiţie. Am înţeles asta. Problema poporului e că, atunci când va înţelege şi el, va fi prea târziu. Semnul distinctiv îi va viza pe toţi….”, a mai scris judecătoarea Adriana Stoicescu pe Facebook. Ce spune președintele Dan Oanei Gheorghiu referitoare la magistrați ”a fost nefericită”, dar și că reacția Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ”a fost exagerată”. Președintele, la care ar urma să ajungă cererea de avizare urmărire penală a vicepremierului după ce CSM i-a făcut plângere penală pentru instigare la ură, discriminare și violență, a transmis că nu va semna documentul. Dan a apreciat că Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcția în care a fost numită de premierul Ilie Bolojan, dar a transmis și că ”magistrații au devenit un fel de vinovați de serviciu”. Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită, iar reacția CSM a fost mult exagerată. Dacă va ajunge la mine cererea de avizare urmărire penală nu o voi semna. Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcție, nu e o greșeală așa mare (…) Magistrații au devenit un fel de vinovați de serviciu și asta nu e normal”, a transmis Nicușor Dan marți dimineață. Fără plângere penală pentru derapajele lui Simion și AUR Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) condus de judecătoarea Raluca Costache a anunțat, luni, că i-a făcut plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu, după ce aceasta a vorbit despre micșorarea pensiilor magistraților, într-o emisiune Digi24 de sâmbătă. La începutul lunii august, șefa CSM declara într-un interviu că o pensie de 14.000 de lei este mică pentru un magistrat și că magistrații sunt ”speciali”. Detali, aici. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a avut, tot luni, limbaj similar cu CSM la adresa vicepremierului numit de Ilie Bolojan săptămâna trecută. ”Jupuire” în piața publică La începutul lunii martie, BEC a respins candidatura pro-rusului Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 4 mai. Candidatura a fost respinsă cu 10 voturi pentru și patru împotrivă, atât pentru condiții de formă, cât și pe fond. Membrii BEC care s-au opus au fost cei patru reprezentanți în birou ai partidelor extremiste, toți ceilalți 10 membri au votat pentru invalidare, adică inclusiv judecătorii BEC. Din Biroul Electoral Central cinci judecători: Cristinel Grosu (care era președinte), Mihnea Adrian Tănase (locțiitor președinte), Maricel Nechita, Mihaela Mîneran și Ana Hermina Iancu. În seara invalidării, susținătorii lui Călin Georgescu s-au strâns în fața BEC și au rupt gardurile în momentul anunțului. Mai mult, șeful partidului extremist AUR, George Simion, ”Respingerea dosarului de candidat a lui Călin Georgescu e un nou abuz și o continuare a loviturii de stat dată pe 6 decembrie. Jos Ciolacu, jos dictatorii!”, a scris George Simion pe Facebook. Simion a revenit cu o înregistrare video pe Facebook, prin care a transmis că ”ar trebui jupuiți în piața publică” membrii Biroului Electoral Central care au decis să invalideze candidatura pro-rusului Călin Georgescu, adică inclusiv judecătorii biroului. ”La cât de furioasă e lumea, nu-mi mai pot asuma nimic. Cei care au comis lovitura de stat ar trebui jupuiți în piața publică pentru ce-au făcut (…)”, a spus Simion. CSM nu a făcut plângere penală pentru instigare la ură și violență după derapajul lui Simion referitor la ”jupuire” la adresa judecătorilor BEC și a celorlalți membri ai biroului care au invalidat candidatura lui Georgescu. Abia a treia zi de la derapaj CSM a transmis că afirmaţiile lui George Simion la adresa procurorului care a audiat cinci parlamentari AUR în legătură cu violenţele de la BEC, sunt de natură „să lezeze grav independenţa şi imparţialitatea procurorului”. În schimb, a doua zi de la derapaj Fără reacție când Simion a dat buzna cu amenințări în Parchetul General CSM nu a reacționat nici când Simion a spus că trebuie ”Acest Parchet General ţine pe loc mai multe dosare care… nu au verificare de la băieţi, nu au verificare de la partide, de la cei care ne conduc, de la ambasade, în loc să facă dreptate, pentru ce avem procurori?”, spunea George Simion. Ce a spus Oana Gheorghiu Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, la Digi24, că înțelege faptul că magistraților le este greu să renunțe la veniturile mari pe care le au, dar că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate. ”Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj, le-aş spune că îi înţeleg, este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat, din perspectiva societăţii, un privilegiu. E foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani, de asta şi dintr-o dată să ţi se spună nu-l mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta, dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru, ei au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta: România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali, nu avem cum”, a declarat Oana Gheorghiu, întrebată cum ar rezolva problema pensiilor speciale ale magistraţilor. Vicepremierul a mai spus că „orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură”: ”Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, a spus Oana Gheorghiu. Vicepremierul a mai vorbit despre copiii care se culcă flămânzi, în paralel cu judecătorii cărora li se măresc veniturile prin diferite decizii: ”Dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că îşi dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente, banii ăia nu se tipăresc şi vin din aer, vin de undeva. Şi poate că asta nu înţeleg oamenii: că atunci când primeşti privilegii, ca tu să ai privilegii cineva e lăsat în urmă. Poate că ar trebui să ne întoarcem un pic la conştiinţa asta de cetăţeni, să o avem şi să vorbim deschis: orice privilegiu îl are cineva, înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani. În termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii, eu nu am acest rol, e pur o părere personală”, a adăugat Oana Gheorghiu. , vicepreședintele CSM, a declarat, marți seară, la Antena 3, că plângerea penală pe numele vicepremieruluia fost redactată și trimisă la Parchetul General. Procurorul Claudiu Sandu a declarat că ”o plângere penală este un exercițiu democratic” pentru că nu presupune din start o condamnare sau o urmărire penală. Sandu mai spune ”există indicii” că declarațiile vicepremierului de sâmbătă, la Digi24, au propagat ură în spațiul public față de magitrați:Judecătoarea comparat Holocaustul evreilor în contextul scandalului din Justiție, cauzat de reducerea pensiilor magistraților, într-o postare pe Facebook de marți: ”A început cu nişte semne galbene pe haine”, scrie magistratul. Adriana Stoicescu este judecătoarea din dosarul lui Călin Georgescu, pe care fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale o voia ministra Justiției. Judecătoarea a publicat o scrisoare deschisă către președintele României, Nicușor Dan, și premierul Ilie Bolojan în care le transmite acestora că îi este frică de 10 ani de oameni ori să mai meargă la nunți sau la cafenele. Judecătoarea îi acuză de ”minciuni” și de faptul că au întreținut ”artificial conflicte”. Judecătoarea îi acuză pe premier și președinte de ”scopuri mizerabile”:În regimul nazist al lui Hitler, evreii erau ”însemnați” cu o stea galbenă pe care trebuiau să o poarte de obicei în zona pieptului. Aceeași stea era vopsită de naziști pe locuințele și magazinele deținute de evrei, iar următorul pas era vandalizarea lor. Președintele Nicușor Dan a declarat , marți dimineață, că declarațiareferitoare la magistrați ”a fost nefericită”, dar și că reacția Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ”a fost exagerată”. Președintele, la care ar urma să ajungă cererea de avizare urmărire penală a vicepremierului după ce CSM i-a făcut plângere penală pentru instigare la ură, discriminare și violență, a transmis că nu va semna documentul. Dan a apreciat că Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcția în care a fost numită de premierul, dar a transmis și că ”magistrații au devenit un fel de vinovați de serviciu”.Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) condus de judecătoareaa anunțat, luni, că i-a făcut plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu, după ce aceasta a vorbit despre micșorarea pensiilor magistraților, într-o emisiune Digi24 de sâmbătă. CSM nu a sesizat, însă, procurorii atunci când George Simion a spus că membrii Biroului Electoral Central (BEC) ar trebui ”jupuiți în piața publică” sau când a dat buzna amenințând în Parchetul General.Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a avut, tot luni, limbaj similar cu CSM la adresa vicepremierului numit de Ilie Bolojan săptămâna trecută.La începutul lunii martie, BEC a respins candidatura pro-rusului Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 4 mai. Candidatura a fost respinsă cu 10 voturi pentru și patru împotrivă, atât pentru condiții de formă, cât și pe fond. Membrii BEC care s-au opus au fost cei patru reprezentanți în birou ai partidelor extremiste, toți ceilalți 10 membri au votat pentru invalidare, adică inclusiv judecătorii BEC. Din Biroul Electoral Central au făcut parte, pe lângă reprezentanții partidelor politice, șiCristinel Grosu (care era președinte),(locțiitor președinte),șiÎn seara invalidării, susținătorii lui Călin Georgescu s-au strâns în fața BEC și au rupt gardurile în momentul anunțului. Mai mult, șeful partidului extremist AUR, George Simion, a vorbit despre ”un nou abuz” și ”o continuare a loviturii de stat” din 6 decembrie: Simion a revenit cu o înregistrare video pe Facebook, prin care a transmis cămembrii Biroului Electoral Central care au decis să invalideze candidatura pro-rusului Călin Georgescu, adică inclusiv judecătorii biroului.și a celorlalți membri ai biroului care au invalidat candidatura lui Georgescu. Abia a treia zi de la derapaj CSM a transmis că afirmaţiile lui George Simion la adresa procurorului care a audiat cinci parlamentari AUR în legătură cu violenţele de la BEC, sunt de natură „să lezeze grav independenţa şi imparţialitatea procurorului”. În schimb, a doua zi de la derapaj Parchetul General s-a autosesizat și a deschis dosar penal pe declarațiile referitoare la ”jupuirea” membrilor BEC. Nu e clar în ce stadiu se află dosarul astăzi.CSM nu a reacționat nici când Simion a spus că trebuie introdusă răspunderea magistraților pentru sentințele pe care le dau sau când a dat buzna în Parchetul General spunând că procurorii așteaptă ordine de la ”servicii și ambasade”. La sfârșitul lunii septembrie 2023 George Simion a intrat în Parchetul General împreună cu mai multe persoane, cărora li s-a cerut de către jandarmi să nu blocheze accesul. Simion a transmis live că Parchetul General ”nu face nimic” în cazul tinerei care a murit în Spitalul din Botoşani. Secția de procurori a CSM a reacționat spunând că afirmaţiile șefului partidului extremist ”sunt de natură a intimida şi afecta în mod grav independenţa procurorilor”, însă nu a reacționat și conducerea CSM.Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, la Digi24, că, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.Vicepremierul a mai spus căVicepremierul a mai vorbit despre, în paralel cu judecătorii cărora li se măresc veniturile prin diferite decizii:

Comunicatul organizatorilor

Organizațiile ”Corupția Ucide” și ”Rezistența” organizează un miting de protest împotriva șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, vineri, 14 noiembrie. Protestul se desfășoară de la 18.30, în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, sub titlul „Ce face Lia cu Justiția din România?”. Organizatorii au explicat într-un comunicat motivele pentru care vor ieși în stradă să ceară revocarea Liei Savonea din funcție,

„Protestul este o reacție pașnică dar fermă la deriva gravă a sistemului judiciar, simbolizată de numirea și acțiunile actualei președinte a ÎCCJ, Lia Savonea, și la atitudinea de autoapărare instituțională a CSM și a Înaltei Curți, care confundă independența justiției cu impunitatea celor aflați la vârf.

Organizatorii – Corupția Ucide, Inițiativa România, Rezistența, Inițiativa Timișoara și Declic – s-au aflat de nenumărate ori în linia întâi a manifestărilor de stradă care au susținut independența justiției și eficiența luptei anticorupție în perioada 2017-2019 și au desfășurat multe alte activități și proiecte în sprijinul statului de drept și al domniei legii în România. Aceleași principii ne animă și astăzi când cerem REVOCAREA unui personaj nefast care distruge credibilitatea justiției în ochii societății românești.

De ce protestăm În ultimii ani, sistemul de justiție din România a fost marcat de:

decizii judiciare controversate, prin care persoane acuzate sau condamnate pentru corupție au fost achitate ori eliberate prin prescripție;

blocaje instituționale și hărțuiri la adresa magistraților critici sau a reprezentanților societății civile;

o campanie agresivă de intimidare, culminând cu plângerea penală formulată de CSM împotriva unui membru al Guvernului pentru o simplă opinie politică ce a fost calificată drept „instigare la ură” (acțiune împotriva căreia peste 23.000 de cetățeni, personalități și organizații civice s-au poziționat deja, semnând manifestul “Magistrații nu sunt o categorie socială defavorizată și vulnerabilă”)

Aceste acțiuni arată un sistem judiciar capturat din interior care reacționează împotriva oricărei forme de critică și care își protejează privilegiile printr-un discurs fals despre „independența justiției”.

Cerem REVOCAREA Liei Savonea din funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru:

Decizii repetate care au subminat încrederea publică în justiție și au favorizat inculpați de rang înalt;

Implicare activă în transformarea CSM și a ÎCCJ în instrumente de protecție pentru sistem, nu de garanție a independenței actului de justiție;

Presiuni exercitate asupra magistraților și blocarea vocilor independente; Protestul nostru nu este o amenințare – așa cum ar lăsa să se înțeleagă recentele poziționări ale ÎCCJ – ci o voce puternică și critică la adresa modului în care sistemul juridic este sufocat de la vârf.

În cadrul protestului vom da citire unui “rechizitoriu” propriu la adresa Liei Savonea precum și unei liste de întrebări pe care o adresăm șefilor justiției și altor actori politici și sociali importanți. După anunțarea protestului nostru, Înalta Curte de Casație și Justiție a emis Știrilor TVR un comunicat pe 8 noiembrie în care susține că „atacurile publice” împotriva Liei Savonea ar constitui o amenințare la adresa independenței justiției. Pe 12 noiembrie, ÎCCJ a lansat documentul intitulat „Acordul pentru Justiție și stabilitate instituțională”, un text care, sub aparența unui „pact pentru statul de drept”, urmărește reducerea la tăcere a societății civile și a oricăror alți actori sociali și instituționali și legitimarea privilegiilor magistraților. Prin acest „acord”, ÎCCJ cere „încetarea atacurilor politice” la adresa justiției și un „cod de conduită” care să limiteze libertatea de exprimare a reprezentanților publici și a presei — în realitate, o încercare de a amuți critica legitimă la adresa deciziilor controversate luate de un grup restrâns din fruntea sistemului.

Justiția nu este proprietatea nimănui Independența justiției este garantată prin Constituție, dar nu înseamnă absența răspunderii. Atunci când deciziile se îndepărtează de spiritul legii, când unii magistrați își apără privilegiile în loc să apere dreptatea, societatea are nu doar dreptul, ci și datoria să reacționeze. O justiție puternică într-o țară europeană nu se apără cu tăcere, ci cu transparență, responsabilitate și dialog. Mesajul nostru Justiția nu este un club închis, iar independența nu e un paravan pentru abuz.

Cerem REVOCAREA Liei Savonea și o resetare morală a Înaltei Curți. România are nevoie de o justiție demnă de o țară europeană, nu de o instituție care își apără propria putere”.