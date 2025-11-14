Bolojan: Instituţiile cu atribuţii în combaterea dezinformării trebuie să primească fonduri pentru softuri, dar nu trebuie uitat că dezinformările vin pe un teren fertil, pe fondul neîncrederii în autorităţi

Premierul Ilie Bolojan afirmă că este nevoie de alocarea de fonduri pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), pentru ca instituţia să poată monitoriza în mod eficient acţiunile de dezinformare din radio, televiziuni, dar şi din mediul online.

Primul ministru a ţinut să sublinieze, în acest context, că dincolo de combaterea dezinformării, este mai important ca autorităţile de se bucure de încrederea cetăţenilor, Bolojan arătând că „războiul hibrid are şanse dacă încrederea în conducerea ţării, în guvernări, în direcţia în care se mişcă ţara este foarte scăzută”, transmite News.ro.

„CNA trebuie să primească bani pentru că una din problemele pe care noi le avem este să ţinem pasul cu ce se întâmplă. Trebuie să recunoaştem că sunt mai multe aspecte care trebuie corectate, unele sunt aspecte procedurale, să se stabilească responsabilităţi clare, fiecare instituţie ceea ce face. Şi doi: cei care au menirea prin lege să supravegheze ceea ce se publică, să aibă instrumentele necesare. Gândiţi-vă, de exemplu, că CNA-ul, în general se concentra pe ceea ce emiteau radio-urile sau televiziunile şi mult mai puţin pe online. Or aici, dacă nu ai softuri specializate care să detecteze c eea ce se întâmplă în online… CNA-ul supraveghează şi ANCOM-ul sancţionează ultimativ. ANCOM-ul are posibilităţi tehnice şi are fonduri prin care poate să facă acest lucru şi nu e o problemă de fonduri, e o problemă de decizie, de organizare şi de asumare a răspunderii. Dar trebuie să se doteze aceste instituţii cu aceste softuri”, a afirmat Ilie Bolojan vineri după amiază, la Europa Liberă România.

Primul ministru a menţionat că, dincolo problema privind alocarea de fonduri pentru combaterea dezinformării, este mai important ca a utorităţile să se bucure de încrederea cetăţenilor, pentru că dezinformarea are succes în comunităţile în care oamenii nu au încredere în care îi guvernează.

„Trebuie să nu fugim de asta. Întotdeauna războiul hibrid are şanse dacă încrederea în conducerea ţării, în guvernări, în direcţia în care se mişcă ţara este foarte scăzută. Deci toate dezinformările vin pe un teren fertil. Ceea ce trebuie să facem noi pe fond este să recâştigăm încrederea oamenilor şi asta nu putem recâştiga de pe zi pe alta. Trebuie să putem genera schimbări pe care oamenii le văd, ceea ce nu e uşor într-o coaliţie de patru partide pentru că trebuie să faci masă critică ca să poţi lua decizii şi lucrurile se lungesc şi apare oboseala, cetăţeanul nu mai crede nimic. Trebuie să luăm decizii corecte, trebuie să corectăm nedreptăţi, trebuie să organizăm concursuri corecte, să dăm şanse tinerilor, să stabilim reguli bune. Asta trebuie făcut zi de zi şi oamenii când văd că lucrurile se întâmplă într-o direcţie bună nu mai cred toate bazaconiile care se spun şi asta e o problemă de fond”, a adăugat Ilie Bolojan.