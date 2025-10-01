Avertismentul Institutului pentru Studiul Războiului: Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în Polonia și chiar România pentru ca apoi să învinovățească Ucraina și să instige la declanșarea unui război mondial

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează, marți seară, că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj cu forțe speciale împotriva infrastructurii critice poloneze și incursiuni cu drone, pentru ca ulterior să învinovățească Ucraina. Avertizarea vine după ce și Rusia a acuzat Kievul că vrea să lanseze atacuri în România și Polonia, scopul fiind pentru declanșarea unui al treilea Război Mondial.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a acuzat în mod nefondat, pe 30 septembrie, Ucraina că se pregătește să desfășoare un atac sub fals pavilion cu forțe speciale și, posibil, drone împotriva infrastructurii critice poloneze, pentru a implica Rusia și Belarus.

ISW estimează că Rusia este probabil să creeze condiții informaționale astfel încât să poată da vina pe Ucraina pentru oricare dintre atacurile descrise pe care Rusia însăși le-ar putea desfășura împotriva Poloniei sau a altor state NATO.

Și în 26 sept Rusia a acuzat Ucraina că se pregătește să desfășoare atacuri false cu drone împotriva Poloniei și României pentru a instiga la război cu Rusia, în ciuda faptului că oficialii polonezi și români au atribuit Rusiei mai multe incursiuni cu drone în spațiul lor aerian național în luna septembrie.