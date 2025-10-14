Criza politică din Madagascar se adâncește / Adunarea Naţională a votat destituirea preşedintelui Rajoelina, care decretase anterior dizolvarea ei

Camera inferioară a parlamentului din Madagascar a votat marţi pentru destituirea preşedintelui ţării, Andry Rajoelina, fugit în străinătate în urma protestelor de stradă conduse de tineri, cărora li s-au alăturat şi militari, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Decizia Adunării Naţionale, luată cu 130 de voturi pentru şi un vot nul, a survenit după ce Rajoelina a încercat să dizolve prin decret această cameră legislativă, adâncind criza politică din insulă.

Deşi a fugit din ţară cu un avion militar francez, Rajoelina refuză să demisioneze, sfidând protestele tinerilor din Gen Z şi numeroasele dezertări din armată.

Preşedinţia a transmis că reuniunea Adunării este neconstituţională şi, prin urmare, orice decizie va fi ‘nulă şi neavenită’.

Rajoelina a spus că s-a mutat într-un loc sigur din cauza ameninţărilor la viaţa sa. Un responsabil al opoziţiei, o sursă militară şi un diplomat străin au afirmat pentru Reuters că preşedintele a părăsit ţara duminică, la bordul unui avion militar francez.

De asemenea, postul de radio francez RFI a relatat luni că Rajoelina a fost extras din ţară cu un avion militar francez, în urma unei înţelegeri cu preşedintele Emmanuel Macron.

Într-o postare pe X, Rajoelina a spus marţi că decizia de dizolvare a Adunării Naţionale, ce deschide calea pentru alegeri cel mai devreme în 60 de zile, a fost ‘necesară pentru a restabili ordinea’ în Madagascar.

‘Oamenii trebuie să fie auziţi din nou. Este vremea tinerilor’, a declarat el.

Liderul opoziţiei din Adunare, Siteny Randrianasoloniaiko, vicepreşedinte al camerei, a contestat legalitatea decretului, spunând că preşedintele Adunării nu a fost consultat.

Rajoelina a devenit tot mai izolat după ce a pierdut sprijinul unei unităţi de elită a armatei, care s-a alăturat miilor de tineri ce protestează împotriva corupţiei şi sărăciei şi îi cer demisia.

Demonstraţiile au început în fosta colonie franceză pe 25 septembrie, din cauza penuriilor de apă şi electricitate, dar au escaladat rapid într-o revoltă legată de nemulţumiri mai generale, precum proasta guvernare şi lipsa serviciilor de bază, revoltă similară celor alte ţări, precum Nepal şi Maroc, împotriva elitelor conducătoare.

Cel puţin 22 de persoane au fost ucise în ciocnirile dintre protestatari şi forţele de securitate începând din 25 septembrie, potrivit ONU.

Marţi, în Piaţa 13 Mai din capitală, mii de protestatari au mărşăluit, au dansat şi cântat, şi au fluturat bannere prin care îl denunţau pe Rajoelina ca fiind o marionetă a Franţei, a cărei cetăţenie o deţine de asemenea.

Emmanuel Macron a declarat marţi că ordinea constituţională trebuie menţinută şi că, deşi Franţa înţelege nemulţumirile tinerilor, ele nu trebuie exploatate de facţiuni militare.

Madagascar, unde vârsta mediană este sub 20 de ani, are o populaţie de circa 30 milioane de locuitori, dintre care trei sferturi trăiesc în sărăcie, şi un PIB/locuitor care a scăzut cu 45% între declararea independenţei în 1960 şi anul 2020, conform datelor Băncii Mondiale.

Madagascarul este cunoscut pentru cea mai mare producţie mondială de vanilie, însă mai exportă nichel, cobalt, textile şi creveţi, exporturi vitale pentru venituri externe şi locuri de muncă.