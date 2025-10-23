SUA impune sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia și solicită Moscovei să accepte un armistițiu imediat în războiul cu Ucraina

Administrația Trump a impus miercuri sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, solicitând Moscovei să accepte un armistițiu imediat în războiul cu Ucraina. Președintele Donald Trump a semnalat de săptămâni întregi că ar putea impune sancțiuni împotriva Rusiei pentru continuarea războiului, dar până miercuri nu a luat măsuri punitive majore. Anunțul a venit în momentul în care Trump a declarat că a „anulat” o întâlnire anticipată cu Putin, deoarece „nu simțea că vom ajunge la rezultatul dorit”, transmite CNN.

În declarațiile făcute în Biroul Oval, Trump a explicat că „a simțit că era momentul” pentru sancțiuni, menționând că „a așteptat mult timp” pentru a le impune. Totuși, președintele SUA a spus că speră „să nu dureze mult”, deoarece războiul se va termina.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat miercuri că „este momentul să se oprească uciderile și să se instaureze un armistițiu imediat”.

„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere din Rusia care finanțează mașina de război a Kremlinului”, a spus el.

Bessent a adăugat: „Trezoreria este pregătită să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru a sprijini eforturile președintelui Trump de a pune capăt încă unui război. Îi încurajăm pe aliații noștri să ni se alăture și să adere la aceste sancțiuni”.

Sancțiunile vizează Rosneft și Lukoil și aproape trei duzini de filiale ale acestora. Regatul Unit a vizat cele două companii petroliere săptămâna trecută, iar Uniunea Europeană a convenit miercuri asupra unui alt pachet de sancțiuni.

Trimisul special al UE, David O’Sullivan, se va întâlni joi cu John Hurley, înaltul funcționar al Departamentului Trezoreriei, a declarat un purtător de cuvânt al Trezoreriei pentru CNN.

Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanishyna, a lăudat anunțul de miercuri, despre care a spus că „vine după numeroase încercări de a oferi Rusiei șansa de a începe negocieri reale pentru a pune capăt războiului”.

„Decizia este în deplină concordanță cu poziția consecventă a Ucrainei: pacea este posibilă numai prin forță și presiune asupra agresorului, folosind toate instrumentele internaționale disponibile”, a declarat Stefanishyna într-o postare pe X, adăugând că se așteaptă, de asemenea, „decizii ferme din partea partenerilor europeni mâine, după reuniunea Consiliului European”.

Ucraina a cerut o presiune sporită asupra Moscovei pe măsură ce războiul a continuat să facă ravagii. Eforturile diplomatice de a pune capăt războiului au stagnat, iar Rusia a respins ideea înghețării conflictului pentru negocieri – ceva ce Ucraina și Europa au declarat că susțin.

Trump a declarat săptămâna trecută că intenționa să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta. Cu toate acestea, Trump a declarat miercuri că a „anulat” summitul anticipat, spunând reporterilor: „Pur și simplu nu mi s-a părut corect”, deși a afirmat că se vor întâlni în viitor.

CNN a raportat la începutul acestei săptămâni că speranțele lui Trump pentru o întâlnire rapidă cu Putin au fost blocate, un oficial al administrației declarând marți că „nu există planuri” pentru un summit între cei doi „în viitorul imediat”.

Impactul noilor sancțiuni americane va fi determinat în mare măsură de modul în care acestea vor fi implementate și de faptul dacă administrația va continua cu sancțiuni secundare, a declarat un expert pentru CNN.

„Până acum, au fost anunțate sancțiuni primare împotriva Rosneft și Lukoil, dar cheia va fi dacă există amenințarea unor sancțiuni secundare împotriva băncilor, rafinăriilor de petrol și comercianților din țări terțe care au relații comerciale cu Rosneft și Lukoil”, a declarat Eddie Fishman, cercetător senior la Atlantic Council.

În ianuarie, administrația Biden a anunțat sancțiuni împotriva altor companii petroliere ruse de top, dar a amânat sancțiunile împotriva Rosneft și Lukoil.

Oficialii au susținut la momentul respectiv că au așteptat până în ultimele zile ale administrației pentru a impune sancțiunile, în parte din cauza stării pieței mondiale a petrolului și a impactului potențial asupra economiei SUA.

Trump a ezitat anterior să impună sancțiuni suplimentare Rusiei. Când a fost întrebat la summitul G7 din iunie de ce nu impune sancțiuni, Trump a răspuns: „Când sancționez o țară, SUA cheltuie o sumă enormă de bani”, adăugând: „Sancțiunile nu sunt ușoare. Nu este doar o stradă cu sens unic”.

Anunțul de miercuri a venit la câteva ore după ce Rusia a lansat un atac aerian la scară largă asupra Ucrainei, inclusiv asupra Kievului.

Miercuri dimineață, Bessent a prezentat noile sancțiuni ca fiind „unele dintre cele mai mari”, menționând dezamăgirea lui Trump față de Putin și stadiul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina, după summitul din Alaska de acum mai bine de două luni.

„Președintele Putin nu s-a prezentat la masa negocierilor într-o manieră onestă și directă, așa cum speram. Au avut loc discuții în Alaska; președintele Trump s-a retras când a realizat că lucrurile nu avansează”, a declarat Bessent pentru Fox Business. „Au existat discuții în culise, dar cred că președintele este dezamăgit de … stadiul în care se află aceste discuții.”

„Acestea sunt sancțiuni, nu tarife secundare”, a adăugat Bessent. „Acestea vor fi substanțiale și puternice, și îi îndemnăm pe aliații noștri europeni și din G7, precum și pe Canada și Australia, să ni se alăture.”