Mamutul de la palat: singurul craniu de Mammuthus trogontherii din România va fi expus în premieră la Palatul Culturii din Iași / Mamutul de stepă a trăit aici aproximativ 600.000-350.000 de ani în urmă

Inaugurarea unui obiect unicat în România, singurul craniu de Mammuthus trogontherii, cu o vechime de aproximativ 350.000 ani, va avea loc sâmbătă, 25 octombrie 2025, la ora 11.00 în Holul de Onoare de la Palatul Culturi, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași.

Piesa unică în România, fost restaurată complet după decenii de la descoperirea sa.

Evenimentul încununează un lung și laborios proces de restaurare a acestei piese paleontologice de o valoare deosebită, care va fi integrată în viitoarea expoziție a Muzeului de Istorie întregind parcursul tematic al evoluției speciilor.

În contextul exploatării lutăriei existente la limita de sud-vest a satului Holboca, la aproximativ 6-7 km est de Iași, în zona denumită Izvorul Pândarului, în anii 1956-1957, localnicii au scos la iveală piese de silex și resturi de faună fosilă, fapt care a atras atenția arheologilor. Sondajele efectuate de prof. Neculai Zaharia au dus la identificarea în terasa inferioară a Bahluiului a unui craniu de Mammuthus trogotherii care s-a impus rapid în literatura de specialitate prin unicitatea sa, fiind singurul craniu din această specie păstrat pe teritoriul României.

La momentul descoperirii, bolta craniană prezenta numeroase deteriorări, sprijinindu-se pe partea sa superioară, cu molarii îndreptați în sus, iar defensele, orientate către nord-vest. Cea întreagă are lungimea de 1,95 m, iar cea ruptă din vechime prezintă o lungime de aproximativ 40 cm. Curbura defensei întregi este cea care sugerează și apartenența la această specie, spre deosebire de altele care sunt caracterizate de colți foarte curbați, sau dimpotrivă mai curând drepți.

Mammuthus trogotherii sau mamutul de stepă este o specie care a apărut și a trăit în timpul Pleistocenului mijlociu, acum aproximativ 600.000-350.000 de ani. Se presupune că a apărut în Siberia și s-a răspândit apoi în cea mai mare parte a nordului Eurasiei. Specia a reprezentat primul stadiu de evoluție al elefanților de stepă și de tundră, fiind un strămoș al mamutului lânos (Mammuthus primigenius), care a supraviețuit până acum aproximativ 10.000 de ani.

„Vă așteptăm la Palatul Culturii să ne bucurăm împreună de acest parcurs extraordinar care începe în epoca gheții și continuă timp de aproximativ 350.000 de ani, traversând preistoria și apoi istoria, până în zilele noastre”, este invitația pe care o adresează Andrei Apreotesei, Managerul Palatului Culturii, tuturor celor pasionați de trecut.