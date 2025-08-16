Putin, întors în Rusia de la întâlnirea cu Trump: ”Vizita a fost oportună și foarte utilă / Conversația a fost foarte sinceră și substanțială, ne apropie de deciziile necesare”
Președintele rus Vladimir Putin a declarat sâmbătă că întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump în Alaska a fost „oportună și foarte utilă”, marcând primele sale comentarii de când a apărut alături de Trump după summitul de vineri, transmite CNN.
„Aș dori să remarc imediat că vizita a fost oportună și foarte utilă. Am discutat practic toate domeniile cooperării noastre, dar în primul rând, bineînțeles, am vorbit despre o posibilă soluționare a crizei ucrainene pe o bază echitabilă”, a spus Putin sâmbătă, conform Kremlinului.
Liderul rus — notând că negocieri directe de acest tip nu au avut loc la acest nivel „de mult timp” — a declarat că Rusia respectă poziția administrației Trump în ceea ce privește războiul din Ucraina.
„Respectăm în mod natural poziția administrației SUA, care vede necesitatea încetării imediate a ostilităților, și am dori, de asemenea, ca acest lucru să se întâmple. Am dori să avansăm spre rezolvarea tuturor problemelor prin mijloace pașnice”, a adăugat Putin.
„Conversația a fost foarte sinceră și substanțială și, în opinia mea, ne apropie de deciziile necesare”, a mai spus el.
