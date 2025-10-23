G4Media.ro
Jaqueline Cristian, eliminată de la Tokyo – Se găsește însă pe cel…

Jaqueline Cristian, pe terenul de joc la un turneu contând pentru circuitul WTA.
Jaqueline Cristian / Sursa foto: Manu Fernandez / AP / Profimedia

Jaqueline Cristian, eliminată de la Tokyo – Se găsește însă pe cel mai bun loc din carieră în WTA

Jaqueline Cristian a fost eliminată în optimile turneului de la Tokyo, sportiva din România fiind învinsă de Ekaterina Alexandrova, a treia favorită.

A fost 6-1, 6-2 pentru Alexandrova, la capătul unui meci care a durat 70 de minute.

Performanța bifată pe tabloul de simplu de la Tokyo o ajută pe Jaqueline să se găsească pe locul 39 în ierarhia WTA Live, aceasta fiind cea mai bună clasare din carieră.

Vorbim despre un salt de trei locuri față de ultimul clasament dat publicității de către WTA.

Pentru parcursul de la WTA Tokyo (turneu de categorie 500), Jaqueline va primi un cec în valoare de 15.700 de dolari și 60 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

Reamintim că după foarte mult timp, România are în prezent două jucătoare printre primele 50 ale lumii: Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea.

