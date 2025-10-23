G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un proiect de lege privind anexarea Cisiordaniei de către Israel trece de…

harta israel palestina palestinieni cisiordania gaza
sursa foto: Captură Google Maps

Un proiect de lege privind anexarea Cisiordaniei de către Israel trece de prima etapă în Knesset

Articole23 Oct 0 comentarii

Un proiect de lege care prevede aplicarea dreptului israelian în Cisiordania ocupată, ceea ce ar echivala cu anexarea teritoriului palestinian, a trecut miercuri de prima etapă în Knesset transmite agenția Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Parlamentul israelian va trebui să se pronunțe de patru ori în favoarea textului pentru ca acesta să fie definitiv aprobat, un proces care ar putea dura mult timp dacă va fi dus la bun sfârșit.

Acest prim vot a coincis cu vizita la Ierusalim a vicepreședintelui american JD Vance, la o lună după ce președintele Donald Trump a declarat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania.

Partidul Likud al prim-ministrului Benjamin Netanyahu nu a votat în favoarea proiectului de lege, prezentat de parlamentari care nu fac parte din coaliția sa guvernamentală. Membrii partidului ultranaționalist al ministrului Securității, Itamar Ben-Gvir, și ai partidului sionist religios al ministrului Finanțelor, Bezalel Smotrich, au susținut însă textul.

Proiectul de lege a fost aprobat cu 25 de voturi pentru și 24 împotrivă, din cele 120 de locuri din Knesset.

O parte din aliații politici ai lui Benjamin Netanyahu cer de ani de zile anexarea a cel puțin unei părți din Cisiordania, invocând legăturile biblice și istorice dintre poporul evreu și aceste teritorii.

Primul ministru israelian a amenințat cu anexarea după ce mai multe țări occidentale, printre care Franța și Regatul Unit, au anunțat în septembrie recunoașterea statului Palestina, dar a renunțat la acest proiect după obiecțiile formulate de Donald Trump.

Emiratele Arabe Unite, care și-au normalizat relațiile cu Israelul în cadrul „acordurilor Abraham” negociate de Donald Trump în timpul primului său mandat, au avertizat luna trecută că anexarea Cisiordaniei constituie, în opinia lor, o linie roșie.

Petromonarhia din Golf și-a reiterat miercuri opoziția față de orice inițiativă israeliană în acest sens.

Hamas a denunțat, la rândul său, votul de miercuri din Knesset și proiectele de anexare israeliene, afirmând că vede în ele „fața urâtă a ocupației coloniale”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Parlamentul israelian a votat „în principiu împotriva” unui stat palestinian: „Un pericol existenţial”

Articole18 Iul 2024
0 comentarii
Alfred Simonis
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

SURSE Președintele Camerei Deputaților, Alfred Simonis, merge în vizită în Israel împreună cu șefii grupurilor parlamentare/ Din delegație vor lipsi reprezentanții partidului extremist AUR / Cine i-a scos pe tușă

Articole11 Noi 2023
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.