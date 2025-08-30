Macron consideră că Putin l-a păcălit pe Trump dacă dictatorul rus va evita întâlnirea cu Zelenski

Președintele SUA, Donald Trump, a dat Rusiei termen până luni să accepte negocierile cu Ucraina. Președintele Franței, Emmanuel Macron consideră că Putin n-a făcut decât să-l păcălească pe Trump, dacă va evita întâlnirea cu Zelenski.

„Vladimir Putin este pe cale să-l păcălească din nou pe Donald Trump”, a avertizat vineri Macron, conform Politico. Liderul Franței a făcut apel la ego-ul lui Trump, în remarci despre o întâlnire mult mediatizată, dar puțin probabilă, între liderii Rusiei și Ucrainei. „Dacă acest lucru nu se va întâmpla până luni, termenul limită stabilit de președintele Trump, înseamnă că, încă o dată, președintele Putin l-a păcălit pe președintele Trump”, a spus Macron într-o conferință de presă comună cu cancelarul german.

Cu o zi înainte, în cadrul unei conferințe de presă, Merz își exprimase deja îndoielile, afirmând că „este evident că nu va avea loc o întâlnire între președintele Zelenski și președintele Putin”.

Trump a declarat că vor exista „consecințe” dacă întâlnirea nu va avea loc.

La discuțiile ministeriale de vineri din orașul Toulon, din sudul Franței, Macron și Merz s-au angajat să intensifice sprijinul pentru Ucraina, unde atacurile masive ale Rusiei din această săptămână au aruncat și mai multe îndoieli asupra pretinsei dorințe de pace a lui Putin. De asemenea, ei au subliniat prioritățile comune în multe politici europene, de la energie la servicii financiare.

Macron a anunțat că liderii „coaliției celor dispuși”, un grup de țări occidentale care lucrează la garanții de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistițiu cu Rusia, vor discuta la telefon cu Trump în acest weekend și se vor întâlni între ei săptămâna viitoare.

Parisul și Berlinul și-au intensificat, de asemenea, cooperarea în materie de apărare, lansând un „dialog strategic” privind descurajarea nucleară și un proiect comun privind un „sistem de avertizare timpurie”, care ar furniza informații despre lansările de rachete balistice aliaților NATO.

Cele două țări nu au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește programul lor emblematic de avioane de luptă, Future Combat Air System, care se află în impas.