Italia vrea să obţină anul viitor patru miliarde de euro de la…

Italia, Roma, steagul Italiei
Sursa foto: Pixabay

Italia vrea să obţină anul viitor patru miliarde de euro de la bănci şi companii de asigurări

Italia intenţionează să adune anul viitor aproximativ patru miliarde de euro de la bănci şi companii de asigurări, printr-un pachet de măsuri inclus în bugetul pe 2026, a anunţat ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, în Parlament, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Veniturile vor ajuta în 2026 la finanţarea reducerilor fiscale şi a majorării cheltuielilor, în valoare de 18,7 miliarde de euro, şi o sumă similară în 2027 şi în 2028, Executivul concentrându-se pe sprijinirea persoanelor cu venituri medii şi a investiţiilor firmelor industriale.

Băncile şi companiile de asigurări ar trebui să contribuie la finanţele statului. Eforturile Guvernului de consolidare fiscală au dus la dobânzi mai scăzute aferente datoriilor Italiei şi au ajutat firmele financiare să obţină condiţii de finanţare mai bune de pe piaţă, a declarat Giorgetti.

Acesta a adăugat: „Sectorul bancar şi cel al asigurărilor din aceşti trei ani au beneficiat semnificativ de pe urma efectelor pozitive ale acţiunilor Executivului”.

Proiectul pe 2026 vizează scăderea deficitului bugetar al Italiei la 2,8% din PIB, de la un nivel estimat de 3% din PIB anul acesta, şi majorarea cheltuielilor din domeniul apărării cu 0,5% din PIB până în 2028.

Guvernul va permite băncilor să deblocheze rezervele pe care le-au pus deoparte anul trecut conform „clauzei derogatorie” din taxa pe profitul excepţional din 2023, care ar urma să genereze anul viitor 1,65 miliarde de euro.

Criticii acuză Executivul că trimite semnale conflictuale, iniţial blamând băncile pentru profiturile imense şi recompensele acordate acţionarilor, şi apoi încurajându-le să plătească şi mai multe dividende.

Bugetul prevede şi o amnistie fiscală pe scară largă care permite oamenilor care nu şi-au achitat impozitele până în 2023 să-şi rezolve disputa cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală fără sancţiuni sau dobânzi.

Autorităţile de la Rome să aşteaptă ca prin această măsură să adune nouă miliarde de euro până în 2035.

