Italia beneficiază de o îmbunătăţire a ratingului de credit / ”Italia revine cu mândrie în prima ligă”

Agenţia de rating DBRS Morningstar a ridicat vineri ratingul de credit al Italiei de la ”BBB high” la ”A low”, invocând o economie mai rezilientă, progrese în sistemul bancar şi perspective pozitive pentru consolidarea fiscală, care ar trebui să stabilizeze datoria publică, relatează Reuters, transmite News.ro.

”Îmbunătăţirile cumulate în sistemul bancar italian şi în conturile externe au redus semnificativ vulnerabilităţile structurale şi au crescut rezilienţa economiei de la ultima retrogradare din ianuarie 2017”, a transmis agenţia.

Totuşi, DBRS a avertizat că ratingul Italiei rămâne limitat de nivelul foarte ridicat al datoriei publice, de povara tot mai mare a dobânzilor şi de o creştere economică modestă.

Italia are a doua cea mai mare datorie publică din zona euro, după Grecia. Ministerul de Finanţe estimează că raportul datorie/PIB va urca la 136,2% în 2025, faţă de 134,9% în 2024, şi va ajunge la 137,4% în 2026, urmând să se stabilizeze ulterior.

Economia italiană, a treia ca mărime din zona euro, s-a contractat cu 0,1% în al doilea trimestru faţă de primele trei luni ale anului, iar guvernul a redus recent prognoza de creştere la 0,5% pentru 2025 şi 0,7% pentru 2026, pe fondul tarifelor comerciale impuse de SUA.

DBRS a menţionat că, în ciuda încetinirii economice şi a presiunilor bugetare, stabilitatea guvernului Meloni şi istoricul său de disciplină fiscală oferă credibilitate planului de consolidare pe termen mediu.

”Ca rezultat al muncii constante din ultimii trei ani, Italia revine cu mândrie în prima ligă”, a declarat ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti.

Agenţia a modificat, de asemenea, perspectiva pentru toate ratingurile pe termen lung ale Italiei din ”pozitivă” în ”stabilă”.