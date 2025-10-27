Patru confederaţii sindicale protestează miercuri în faţa Guvernului / Resping austeritatea şi „dispreţul faţă de muncă şi cei care muncesc”
Patru mari confederaţii sindicale vor protesta miercuri, în faţa Guvernului, pentru a transmite un mesaj ferm prin care nu acceptă austeritatea şi „dispreţul faţă de muncă şi cei care muncesc”, au declarat, luni, într-o conferinţă de presă comună, liderii de sindicat, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Potrivit acestora, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian mizează „pe cât mai mulţi participanţi” la acţiunea de protest comună.
Sindicatele solicită creşterea salariului minim şi a pensiilor, respectarea drepturilor legale şi contractuale ale salariaţilor, taxarea echitabilă, oprirea măsurilor de austeritate aplicabile doar populaţiei, precum şi protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, excluzând, totodată, concedierile.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.