Patru confederaţii sindicale protestează miercuri în faţa Guvernului / Resping austeritatea şi…

Sursa Foto: G4Media.ro

Patru confederaţii sindicale protestează miercuri în faţa Guvernului / Resping austeritatea şi „dispreţul faţă de muncă şi cei care muncesc”

Patru mari confederaţii sindicale vor protesta miercuri, în faţa Guvernului, pentru a transmite un mesaj ferm prin care nu acceptă austeritatea şi „dispreţul faţă de muncă şi cei care muncesc”, au declarat, luni, într-o conferinţă de presă comună, liderii de sindicat, transmite Agerpres.

Potrivit acestora, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian mizează „pe cât mai mulţi participanţi” la acţiunea de protest comună.

Sindicatele solicită creşterea salariului minim şi a pensiilor, respectarea drepturilor legale şi contractuale ale salariaţilor, taxarea echitabilă, oprirea măsurilor de austeritate aplicabile doar populaţiei, precum şi protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, excluzând, totodată, concedierile.

Tags:
  1. Șefii de sindicate sunt niste securiști, turnători la Securitate, iau salarii și pensii de zeci de mii de euro pe lună și sunt puși de zeci de ani acolo de PSD.

