Patru confederaţii sindicale protestează miercuri în faţa Guvernului / Resping austeritatea şi „dispreţul faţă de muncă şi cei care muncesc”

Patru mari confederaţii sindicale vor protesta miercuri, în faţa Guvernului, pentru a transmite un mesaj ferm prin care nu acceptă austeritatea şi „dispreţul faţă de muncă şi cei care muncesc”, au declarat, luni, într-o conferinţă de presă comună, liderii de sindicat, transmite Agerpres.

Potrivit acestora, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian mizează „pe cât mai mulţi participanţi” la acţiunea de protest comună.

Sindicatele solicită creşterea salariului minim şi a pensiilor, respectarea drepturilor legale şi contractuale ale salariaţilor, taxarea echitabilă, oprirea măsurilor de austeritate aplicabile doar populaţiei, precum şi protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, excluzând, totodată, concedierile.