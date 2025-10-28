Toate greșelile hoților de la Luvru: părul din cască, mănușa lăsată în camion, amprentele digitale / Cum au fost prinși doi dintre autorii jafului de la muzeu

„Pe hoţi ajungi întotdeauna să-i găsești”, a declarat ministrul de Interne, Laurent Nuñez, chiar înainte de arestarea a doi dintre ei, transmite Corriere della Sera, citată de Rador Radio România.

Persistă îngrijorările privind bijuteriile, „vândute deseori în străinătate”. Între timp, ancheta ia o altă întorsătură, deoarece interogatoriile celor doi bărbaţi arestați ar putea oferi informații cruciale pentru capturarea restului bandei și a potențialilor complici.

Cei doi bărbați arestați au vârste cuprinse între treizeci și patruzeci de ani și locuiesc în același cartier Aubervilliers, în suburbiile nordice ale Parisului, în Seine-Saint-Denis, departamentul „93”, considerat cel mai dificil cartier. Unul dintre bărbați, cu dublă cetățenie franceză și algeriană, a fost oprit de polițiștii care îl urmăreau de zile întregi la porțile de îmbarcare ale aeroportului Charles de Gaulle din apropiere, în timp ce era pe cale să se urce în ultimul zbor Air Algerie către capitala Alger.

Însoțitorul său, un cetățean francez, a fost oprit în schimb în Aubervilliers și, potrivit unor surse de anchetă, plănuia să fugă în Mali.

Deși jaful de duminică părea excepțional prin îndrăzneală, eficacitate și rapiditate, hoții au făcut totuși numeroase greșeli. Principala a fost abandonarea în timpul evadării a numeroase obiecte, care au fost analizate zile întregi de experții criminaliști.

Dintre cele 150 de probe de ADN și amprente digitale examinate, primele examinate au fost cele rămase pe coroana împărătesei Eugenie, cea cu 1.354 de diamante și 56 de smaralde, furată din vitrina Galeriei Apollo şi apoi pierdută în timpul fugii, la câțiva metri de muzeu.

Apoi o cască de motocicletă, care avea înauntru câteva fire de păr, și o mănușă. Ambele au fost abandonate în cabina camionului de marfă, o cabină furată cu câteva zile mai devreme de la un vânzător găsit pe site-ul Leboncoin și întâlnit de hoți în Louvres (un oraș cu nume similar cu muzeul, lângă aeroport). Bandiții au lăsat apoi la locul faptei cheile camionului, o sticlă cu lichid inflamabil cu care au încercat fără succes să dea foc vehiculului, una dintre vestele galbene folosite pentru a se deghiza în muncitori și un walkie-talkie.

Amprentele digitale și probele ADN au permis identificarea celor doi bărbaţi arestați ulterior, care figurau deja în cazierul poliției pentru jafuri din magazine de bijuterii. Este posibil ca acești specialiști să fi acționat la comandă și cu complicitatea unui angajat al muzeului care ar fi putut raporta vulnerabilități de securitate.

În timpul jafului, supravegherea video din jurul Luvrului s-a dovedit insuficientă, iar hoții au reușit să parcheze în siguranță motostivuitorul pe trotuar, când muzeul era deja deschis, purtând vestele galbene, fără ca cineva să intervină pentru a le verifica identitatea și a declanșa alarma. Camerele de supraveghere răspândite în tot Parisul s-au dovedit a fi însă eficiente, permițând anchetatorilor să urmărească traseul celor două scutere Yamaha TMax cu care plecaseră cei patru infractori.

Arestările efectuate sâmbătă seara și dezvăluite duminică dimineață confirmă teoria unui banditism major și reduc importanța ipotezei unui război hibrid purtat de Rusia lui Putin împotriva Franței lui Macron, ipoteză care nu fusese complet exclusă la începutul anchetei. Chiar dacă Luvrul are în faţă o operaţiune complexă de reorganizare care va dura probabil ani de zile, cel puţin cele două arestări ridică moralul Franţei şi pe cel al autorităților.

Sursa: IL CORRIERE DELLA SERA / Rador Radio România / Traducerea: Cătălina Păunel