Primăria Craiova plătește aproape 30 de mii de euro pentru promovarea la European Best Destinations / Țintește primul loc în clasamentul „Best Christmas Markets in Europe”

Municipiul Craiova va plăti o nouă taxă – 29.690 de euro- către European Best Destinations, pentru ca orașul să fie inclus și în acest an în competiția internațională organizată de platforma European Best Destinations (EBD) în anul 2025: „Best Christmas Markets in Europe 2025 – 2026”, anunță Gazeta de Sud.

În ultimii ani, primăria Craiova a tot plătit acestei organizații ca orașul să fie promovat ca destinație turistică.

Reprezentanții administrației locale spun că, orașul Craiova a beneficiat de un plan complex de promovare turistică la nivel internațional din partea organizației European Best Destinations.

Doar așa Craiova s-a clasat pe locul al șaselea în anul 2021, pe locul al treilea în anul 2022, pe locul al doilea în anul 2023 și pe locul al doilea în anul 2024, între cele mai frumoase destinații europene ce organizează târguri de Crăciun, respectiv pe primul loc, în anii 2023 și 2024, între destinațiile europene ce organizează cele mai frumoase târguri de Paște

În urma campaniilor de promovare și al voturilor obținute de Craiova, la nivel internațional, pe platforma organizației EBD, Craiova s-a clasat pe locul al șaselea în anul 2021 și, respectiv, pe locul al treilea în anul 2022, între destinațiile europene ce organizează târguri de Crăciun. De asemenea, municipiul Craiova a fost promovat pentru cel mai frumos târg de Paște din Europa, timp de doi ani consecutiv, pe platforma organizației EBD.

„Beneficiile acestor participări în competițiile europene, având ca efect principal promovarea municipiului Craiova la nivel internațional, s-au reflectat în creșterea vizibilității orașului în media internațională și națională, în creșterea numărului total de turiști ce au vizitat Craiova în ultimii ani – cu și fără cazare, dar și în creșterea încasărilor la bugetul local în mod direct și indirect – din taxa hotelieră, parcări și taxele pe domeniu public, prin efectul asupra economiei locale sau asupra instituțiilor de cultură. Spre exemplu, veniturile obținute în 2024 din taxa hotelieră au fost de 1.279.915 lei, față de 308.375 lei, cât s-a încasat la nivelul anului 2021.

Conform statisticilor transmise de European Best Destinations, pagina cu rezultatul final obținut de municipiul Craiova în cadrul competiției The Best Christmas Markets in Europe 2024 – locul al doilea – a fost distribuită de mai mult de 528.000 ori pe rețelele din social-media la nivel internațional și a fost vizualizată de mai mult de 6,3 milioane de călători”, anunță Primăria Craiova.