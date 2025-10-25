Slovacii, în căutare de turiști pentru schi la Timișoara: „În 4-5 ore se ajunge pe pârtiile din Slovacia”

După unguri și sârbi, care de ani de zile vin la Timișoara în căutare de potențiali turiști, am avut loc, în premieră, o promovare turistică a Slovaciei. Pentru că ne apropiem de sezonul de iarnă, publicul-țintă al slovacilor a fost cel din rândul iubitorilor de munte, al schiorilor. Și asta pentru că Slovacia are pârtii de cele mai înalte standarde, unele deja descoperite de români.

Organizația Turistică a Slovaciei – Slovakia Travel – a adus, la Convention Center, reprezentanți a 15 agenții și parteneri, care au povestit despre comorile ascunse, atracțiile culturale și potențialul turistic al Slovaciei.

Este al doilea eveniment de acest gen din România, realizat de Organizația Turistică a Slovaciei, după cel organizat la Cluj, în 2024.

„Ideea acestui eveniment a venit din partea partenerului nostru din Budapesta, cu care Visit Timișoara se promovează în Ungaria. Ei reprezintă și Organizația Turistică a Slovaciei – Slovakia Travel – iar aceștia caută piețe noi în estul Europei. Din datele pe care le au, există un număr tot mai mare de bănățeni care merg la schi în Slovacia. Acest eveniment vine și în întâmpinarea bănățenilor, pentru a avea acces la facilități de schi la prețuri mai bune decât în Austria, dar, în același timp, chiar și mai aproape. Anul trecut au organizat acest eveniment la Cluj, pentru zona Ardealului, dar li se potrivește mai mult orașul nostru. Oamenii de aici sunt mai aproape de Slovacia decât cei din Cluj, grație legăturilor pe autostradă. Faci mai mult de la Cluj la Satu Mare decât de la Timișoara la Budapesta. Este primul nostru contact cu Slovacia. Vrem să mergem și noi la ei, să promovăm Timișoara, pentru că avem și noi informații că vin la noi mulți turiști din Slovacia, Cehia și Polonia”, a spus Dan Jakabhazi, reprezentantul Visit Timișoara.

Peste 30.000 de turiști români în Slovacia

Conform datelor oferite de Organizația Turistică a Slovaciei, de la începutul anului și până în luna august, țara lor a fost vizitată de peste 30.000 de turiști români, care s-au cazat în hoteluri și pensiuni, nefiind incluși aici cei care au înoptat folosind Airbnb-ul.

Slovacii n-au venit doar cu destinațiile de schi. De exemplu, regiunea Košice are cea mai mare concentrație de monumente din patrimoniul UNESCO, care pot fi vizitate în orice sezon. De asemenea, sunt promovate regiunea Tatra Mare, regiunea Trnava, cu orașul Trenčín, Capitală Culturală Europeană în 2026, ori capitala Bratislava.

„Avem o ofertă foarte vastă. Dacă pleacă cineva la Bratislava, de acolo poate face o tură în formă de stea: poate vizita băile termale de la Dunajská Streda și Veľký Meder, dar tot așa poate merge și în orașe minunate. Poate merge în Trenčín, oraș Capitală Culturală Europeană în 2026. Nu e prima dată când Slovacia are acest statut, în 2013 acest titlu european a fost deținut de Košice. Dacă de la Timișoara se urcă pe autostradă, se poate ajunge pe direcția Szeged–Debrecen, la Košice, Prešov. De acolo, mai sus, pe Tatra Mare, un munte minunat, plin de creste, vizitabil vara și iarna – unde sunt cele mai bune stațiuni de schi de pe Tatra. Se poate merge apoi spre Banská Bystrica, în jos, la Nitra, iar de acolo înapoi la Bratislava”, a spus Sona Jelinkova, directorul Slovakia Travel.

„În 4-5 ore se ajunge de la Timișoara pe pârtiile din Slovacia”

Reprezentanții agențiilor de turism din Slovacia au putut descoperi, cu această ocazie, și Timișoara, pe care o vor putea promova la rândul lor ca destinație turistică.

„Anul trecut am organizat evenimentul la Cluj. Din punct de vedere logistic, e mai greu, de la Budapesta ai un drum de șase ore. Noi lucrăm cu Visit Timișoara și am zis că merită să arătăm acest oraș și agențiilor turistice din Slovacia. Știm că e al treilea oraș ca mărime din România, e o zonă foarte dezvoltată din punct de vedere economic. După desființarea frontierei Schengen, drumul de la Budapesta e de trei ore. Acum au venit 15 agenții din Slovacia, care reprezintă în special regiunile care au avut deja experiențe cu publicul din România și au primit turiști de aici în anii trecuți. Cei mai mulți se duc să schieze. E normal, având în vedere că în 4-5 ore se ajunge de la Timișoara pe pârtiile din Slovacia, cam cât faci de aici până la Brașov”, a spus Robert Revesz, directorul Hotel Premium Group, organizatorul evenimentului de la Timișoara.

Așadar, schiul în Slovacia este o idee grozavă, pentru că țara are pârtii moderne în cele mai populare stațiuni din Tatra Mare și Tatra Mică. Slovacilor chiar le place să schieze: 18% din populația țării practică acest sport, ceea ce îi clasează pe locul 10 în lume.

Cea mai mare stațiune de schi din Slovacia și din Europa Centrală este Jasná, cu peste 50 de kilometri de pârtii de clasă mondială, situată în inima țării, în Munții Tatra de Jos.