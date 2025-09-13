Designerul care a creat și pentru Lady Gaga, reciclează kimonouri japoneze și îmbină treningul cu croșeturi va face spectacol într-o piață de vechituri din Timișoara

În 2011, designerul timișorean Dinu Bodiciu s-a făcut remarcat în urma colaborării cu faimoasa cântăreața Lady Gaga, căruia i-a creat un costum cu sacou și pantaloni, de culoare roșu aprins. În acest an, Dinu Bodiciu va fi unul dintre artiștii rezidenți de la Rod Festival 2025. Din 20 septembrie, timp de opt zile, el își mută atelierul în piața de vechituri “Ocska” din Timișoara.

În premieră națională, acolo se va desfășura o tabără de creație multidisciplinară, intitulată Asfalt Talcioc.

Dinu Bodiciu este cunoscut pentru preocuparea sa pentru moda sustenabilă, folosind și reutilizând materiale deja existente.

„Părerea mea este că un designer, în 2025, trebuie să fie mult mai bine ancorat într-o practică etică și să se gândească de ce face anumite lucruri. Există legături foarte puternice între modă și ideea de consumerism. Moda nu răspunde unor necesități, ci unor comodități. Nu e vorba de hrană, ci de haine. E decizia noastră dacă vrem să purtăm o haină diferită în fiecare zi sau nu. Eu sunt un mare fan al piețelor de vechituri. Merg atât în Mehala, cât și în Flavia, iar o parte dintre creațiile mele au la bază produse cumpărate de acolo. Ce voi face în piața din Mehala, la Rod Festival? Tot ceva inspirat de obiectele pe care le voi descoperi acolo”, a declarat Dinu Bodiciu.

Croșeturi și treninguri în colecția Balkan Baroque

În colecția Balkan Baroque, designerul aduce laolaltă două lumi diferite.

„Specific Timișoarei, din punct de vedere al resurselor pentru reciclare textilă, este piața de vechituri, unde cineva poate găsi aproape orice, inclusiv munți de haine și textile second-hand. Printre acestea am descoperit două produse distincte: croșeturi de mână și haine sport, ambele reprezentând două lumi complet opuse. Pe de o parte, croșeturile – simboluri culturale ale regiunii – reflectă măiestria femeilor care le-au lucrat și timpul îndelungat necesar realizării lor, însumând o valoare intangibilă imensă. În opoziție, hainele sport – elemente de bază ale industriei fast-fashion – sunt lipsite de identitate locală, realizate din fibre sintetice și produse în cantități uriașe. Ele întruchipează globalizarea și absența istoriei”, a explicat Dinu Bodiciu.

Reciclează kimonouri

În 2023, Dinu Bodiciu a lansat propriul brand, Made with Time, prin care reciclează produse existente, inclusiv kimonouri second-hand aduse din Japonia.

„Este un brand dedicat reciclării materialelor. Selectez anumite tipuri de haine și explorez contextul cultural în care acestea au interacționat cu alte culturi. În cadrul Made with Time, reciclez kimonouri japoneze pe care le transform, de exemplu, în jachete – pe care noi le numim Suka – cu aspectul jachetelor de liceu americane. Sunt kimonouri purtate, cu o viață anterioară, pe care le reinventez”, a explicat Dinu Bodiciu.

Dinu Bodiciu a absolvit Facultatea de Farmacie din cadrul UMF Timișoara. După ce a profesat ca farmacist, și-a descoperit adevărata pasiune pentru partea creativă și a urmat Design Grafic la Facultatea de Arte. Ulterior, a finalizat un master la Londra. În prezent, predă la Facultatea de Design din Timișoara și colaborează cu artiști, dansatori și teatre din România și din străinătate.

De-a lungul carierei sale, Dinu Bodiciu a făcut parte și din prima echipă a teatrului independent Auăleu.

Cea de-a șasea ediție a Rod Festival se desfășoară în perioada iulie–septembrie, în mai multe spații din Timișoara: cartierele Mehala, Badea-Cârțan, Blașcovici și Penitenciarul Popa Șapcă. Programul include proiecții de film, spectacole de teatru, performance-uri, expoziții de fotografie, ateliere de educație cinematografică pentru copii și multe altele.