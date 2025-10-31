Feribotul Oriahovo – Bechet nu funcționează din cauza nivelului scăzut al Dunării

Platforma de feribot care deservește punctul de trecere a frontierei Oriahovo – Bechet nu va funcționa din cauza nivelului critic (scăzut) al fluviului Dunărea. Funcționarea acesteia va fi reluată atunci când nivelul fluviului va reveni la normal, a anunțat pe site-ul său Direcția Generală a Poliției de Frontieră din Bulgaria. Informațiile privind traficul la frontiere sunt actualizate la ora 6:00, scrie BTA, potrivit Rador Radio România.

Traficul este normal și la alte puncte de trecere a frontierei cu România. Din cauza unor reparații capitale la secțiunea bulgară a podului peste Dunăre, la Ruse, a fost introdusă o organizare temporară a traficului. Trecerea se efectuează pe o singură bandă, cu regim de trecere, care este reglementat de angajații companiei care execută lucrările.

Traficul este normal la toate punctele de trecere a frontierei cu Grecia. Activități de construcție sunt în desfășurare pe drumul din partea greacă către destinația Rudozem – Xanthi. Autoritățile elene au amplasat indicatoare care arată faptul că terenul este un șantier și că străinilor nu le este permis să intre pe șantier.

La toate punctele de trecere a frontierei cu Serbia, Turcia și Republica Macedonia de Nord, traficul este normal.

Sursa: 24CHASA / Rador Radio România / Traducerea: Mirela Petrescu