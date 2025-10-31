Scriitoarea Ana Blandiana a fost aleasă membră titulară în Academia Română. Rectorul UMF „Carol Davila”, Viorel Jinga – ales membru corespondent / Lista completă
Adunarea Generală a Academiei Române a ales, prin vot secret, noi membri titulari și corespondenți ai instituției. Printre aceștia se numără scriitoarea Ana Blandiana (Otilia-Valeria Rusan), devenită membru titular al Secției de filologie și literatură, și profesorul universitar Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, ales membru corespondent al Secției de științe medicale, scrie Edupedu.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Potrivit comunicatului Academiei Române, pe 29 octombrie au fost aleși următorii membri titulari:
- Ana Blandiana (Otilia-Valeria Rusan) – Secția de filologie și literatură
- Nicolae-Ovidiu I. Badea – Secția de științe agricole și silvice
- Wilhelm Dancă – Secția de filosofie, teologie, psihologie și pedagogie
Și membri corespondenți:
- Viorel Jinga – Secția de științe medicale
- Luminița Chivu – Secția de științe economice, juridice și sociologie
La începutul anului, Academia Română a provocat controverse în spațiul public după ce a respins candidatura scriitorului Mircea Cărtărescu, care a ratat statutul de membru corespondent la o diferență de un singur vot.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Festivalul de Film şi Istorii Râşnov – în perioada 8 – 24 august, la Râşnov, Braşov, Feldioara şi Codlea / Thierry Wolton, Ada Milea, Ana Blandiana, byron şi Luna Amară vor fi prezenţi la cea de-a XVII-a ediţie a evenimentului
Ana Blandiana: Este un gest de alarmă prezența Institutului Cultural Român printre instituțiile care urmează să fie restructurate / Disprețul fată de cultură, propriu tuturor partidelor politice, nu trebuie să întunece și acest nou început
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.