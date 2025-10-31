Scriitoarea Ana Blandiana a fost aleasă membră titulară în Academia Română. Rectorul UMF „Carol Davila”, Viorel Jinga – ales membru corespondent / Lista completă

Adunarea Generală a Academiei Române a ales, prin vot secret, noi membri titulari și corespondenți ai instituției. Printre aceștia se numără scriitoarea Ana Blandiana (Otilia-Valeria Rusan), devenită membru titular al Secției de filologie și literatură, și profesorul universitar Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, ales membru corespondent al Secției de științe medicale, scrie Edupedu.ro.

Potrivit comunicatului Academiei Române, pe 29 octombrie au fost aleși următorii membri titulari:

Ana Blandiana (Otilia-Valeria Rusan) – Secția de filologie și literatură

– Secția de filologie și literatură Nicolae-Ovidiu I. Badea – Secția de științe agricole și silvice

– Secția de științe agricole și silvice Wilhelm Dancă – Secția de filosofie, teologie, psihologie și pedagogie

Și membri corespondenți:

Viorel Jinga – Secția de științe medicale

– Secția de științe medicale Luminița Chivu – Secția de științe economice, juridice și sociologie

La începutul anului, Academia Română a provocat controverse în spațiul public după ce a respins candidatura scriitorului Mircea Cărtărescu, care a ratat statutul de membru corespondent la o diferență de un singur vot.

