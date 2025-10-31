Meteorologii revizuiesc prognoza pentru luna noiembrie: Doar prima săptămână din lună va avea temperaturi peste cele obişnuite

G4Media.ro
Doar prima săptămână din luna noiembrie va avea temperaturi peste cele obişnuite în această perioadă, după care se vor situa în jurul celor specifice, anunţă vineri meteorologii, care au revizuit prognoza anterioară, conform căreia temperaturile ar fi urmat să fie uşor mai ridicate până aproape de sfârşitul lunii, transmite News.ro.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

– Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

– Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest se situa în jurul celui normal pentru această perioadă.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

– Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

– Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

– Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil uşor mai ridicate în zonele montane.

– Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

– Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

– Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

