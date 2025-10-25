Regina mamă Sirikit a Thailandei, figură plină de carismă şi puternică a monarhiei, a murit la 93 de ani

Fosta regină Sirikit Kitiyakorn, soţia lui Bhumibol Adulyadej care a condus Thailanda timp de 70 de ani şi mama actualului monarh, a murit la vârsta de 93 de ani, schimbare de eră pentru puternica familie regală thailandeză, transmite agenția AFP, citată de Agerpres.

Ea a murit vineri seara, a anunţat palatul într-un comunicat.

Supranumită în tinereţe „Jackie Kennedy a Asiei”, Sirikit a format cu Bhumibol Adulyadej, care a domnit sub numele de Rama al IX-lea, un cuplu glamour şi puternic care a consolidat locul monarhiei în inima societăţii thailandeze.

Moartea ei deschide, fără îndoială, o perioadă de vie emoţie publică şi omagii fastuoase. Pentru că regele Thailandei este considerat pe scară largă ca părintele naţiunii şi un simbol al idealurilor budiste. Fervoarea generată de această figură semi-divină are puţine paralele în lumea modernă.

Ţara a ţinut un an de doliu oficial pentru Bhumibol, care a murit în octombrie 2016 şi a fost incinerat un an mai târziu, după o ceremonie fastuoasă.

Slăbită de un accident vascular cerebral, Sirikit nu a mai apărut în public de ani de zile, dar se întâmplă să îi vezi portretul cu ramă aurie în faţa anumitor clădiri publice, în magazine sau în case private.

Ziua de naştere a lui Sirikit, 12 august, a marcat Ziua Mamei în Thailanda.

Sirikit a avut patru copii din căsătoria ei cu Bhumibol, oficiată în 1950, când avea 17 ani, din care a rezultat un singur fiu, Maha Vajiralongkorn, care i-a succedat tatălui său.

Această aristocrată, fiica unui diplomat care a fost ambasador la Paris, a crescut în principal în Europa, unde l-a întâlnit pe viitorul ei soţ, pe atunci student în Elveţia.

În anii 1960, regele şi regina au dat monarhiei thailandeze o imagine de modernitate: mereu îmbrăcată la modă, Sirikit frecventa în special concertele de jazz, îndrăgite de Bhumibol, şi poza în reviste pentru femei.

Cuplul l-a întâlnit şi pe Elvis Presley în 1960, în timpul unui turneu în Statele Unite.

Deşi monarhia a rămas foarte respectată, ea a fost, totuşi, confruntată în 2020 cu un val de proteste, mobilizând zeci de mii de tineri să iasă în stradă pentru a cere reforme politice. Printre cererile lor s-a numărat o revizuire a monarhiei şi a legii foarte stricte de lezmajestate care o protejează, ceea ce a dus la o autocenzură severă.

În ultimii ani, mulţi thailandezi au fost condamnaţi la grele pedepse cu închisoarea pentru defăimarea regelui şi a familiei sale.

Deşi familia regală este considerată o figură care transcende diviziunile ideologice şi s-a abţinut întotdeauna de la orice comentariu, în 2008 Sirikit a participat la înmormântarea unui protestatar din rândul „cămăşilor galbene”, aceşti susţinători ai regelui şi ai ordinii tradiţionale a căror rivalitate cu „cămăşile roşii” ale fostului prim-ministru Thaksin Shinawatra a dominat mult timp politica thailandeză.

Chiar şi astăzi, această diviziune rămâne foarte prezentă în Thailanda, care a cunoscut peste 12 de lovituri de stat reuşite de la instaurarea monarhiei constituţionale în 1932.

Palatul nu a confirmat încă succesiunea actualului rege, care şi-a sărbătorit cea de-a 73-a aniversare în iulie.

El are şapte copii cu trei femei diferite, dar şi-a renegat patru dintre fiii săi.

Are un fiu, Dipangkorn Rasmijoti, 20 de ani, şi două fiice, Sirivannavari Nariratana, 38 de ani, şi Bajrakitiyabha Mahidol, 46 de ani, care rămâne spitalizată după ce o afecţiune cardiacă a făcut-o să-şi piardă cunoştinţa în decembrie 2022.