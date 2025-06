A murit profesorul și criticul literar Virgil Nemoianu, autorul „Trilogiei romantismului” și discipol al școlii literare promovate de Tudor Vianu

Profesorul și criticul literar Virgil Nemoianu a murit la vârsta de 85 de ani, potrivit unui anunț publicat pe Facebook de Paul Cernat, cadru didactic la Facultatea de Litere a Universității din București. Originar din Banat, Nemoianu s-a remarcat în spațiul academic românesc și internațional ca istoric al ideilor, comparatist și teoretician literar, scrie Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Anunțul profesorului Paul Cernat a fost distribuit pe Facebook și de pagina Facultății de Litere a UB. Despre informație a scris sâmbătă seară și profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland (SUA), pe Putereaacincea.ro.

Potrivit lui Cernat, Nemoianu s-a format în „școala lui Tudor Vianu”, alături de Matei Călinescu, Sorin Alexandrescu și Toma Pavel. Înainte de emigrarea în Statele Unite, a publicat lucrări precum „Structuralismul”, „Simptome”, „Calmul valorilor” și „Utilul și plăcutul”, care conturează începuturile unei perspective critice proprii, denumită ulterior „critică simptomatologică”.

După stabilirea în SUA, Nemoianu a obținut vizibilitate în spațiul academic occidental și a fost redescoperit în România post-1989. Cărțile sale de referință includ teza de doctorat „Microarmonia. Dezvoltarea și utilizarea modelului idilic în literatură (California, 1971)”, „The Taming of Romanticism” („Îmblânzirea romantismului”) și volumul „The Theory of the Secondary. Literature, Progress and Reaction”, considerat de Paul Cernat „capodopera lui teoretică”.

Citește articolul integral pe Edupedu.ro.