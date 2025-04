LIVE Vaticanul, în doliu, pregătește funeraliile Papei / Papa Francisc va fi înmormântat sâmbătă, 26 aprilie

Vaticanul în doliu va anunța marți data funeraliilor Papei Francisc, decedat luni la vârsta de 88 de ani în urma unui accident vascular cerebral, potrivit agenției AFP. Cardinalii se reunesc pentru a planifica funeraliile Papei Francisc la ora locală 09:00 (08:00 BST). La această întâlnire se așteaptă să se decidă când va fi mutat trupul Papei în Bazilica Sfântul Petru înainte de înmormântare, astfel încât publicul să își poată prezenta omagiile. Moartea Papei Francisc declanșează nouă zile de doliu oficial, numite Novendiales, potrivit BBC.

În conformitate cu regulile Sfântului Scaun, funeraliile ar trebui să aibă loc între vineri și duminică. La fel ca în cazul lui Ioan Paul al II-lea în 2005, zeci de șefi de stat și membri ai familiei regale sunt așteptați să participe la ceremonia solemnă.

Ora 12:56 Vladimir Putin nu va participa la funeraliile Papei

Agenția rusă de știri Tass relatează că președintele Vladimir Putin nu intenționează să participe la funeraliile Papei Francisc.

Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus jurnaliștilor că „președintele nu are astfel de planuri” de a călători la Vatican pentru slujba de sâmbătă.

El adaugă că nu a fost luată nicio decizie cu privire la cine va reprezenta Rusia la serviciul funerar.

Ora 12:08 Zelenski va participa la funeraliile Papei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa la funeraliile Papei Francisc, afirmă AFP, citând o sursă din cadrul președinției ucrainene.

Potrivit sursei citate, biroul lui Zelenski „pregătește vizita președintelui la Roma pentru a-și lua rămas bun de la Suveranul Pontif”.

Ora 11:34 Vaticanul a confirmat, de asemenea, că sicriul Papei Francisc va fi transferat miercuri dimineață la Bazilica Sfântul Petru, unde va rămâne până la funeralii.

Ora 11:27 Papa Francisc va fi înmormântat sâmbătă, 26 aprilie

Vaticanul tocmai a anunțat că înmormântarea Papei va avea loc sâmbătă, 26 aprilie, la ora locală 10:00, potrivit BBC.

