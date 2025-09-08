Rick Davis, solist şi cofondator al formaţiei Supetrump, a murit la 81 de ani

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Solistul şi co-fondatorul trupei rock britanice Supertramp, Rick Davies („Breakfast in America”), a murit sâmbătă la vârsta de 81 de ani, după o luptă de zece ani cu cancerul, a anunţat trupa, transmite luni agenția AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Rick Davies, solistul şi compozitorul care a scris numeroase hituri precum „Goodbye Stranger” şi „Bloody Well Right”, s-a născut în 1944 în Swindon, Anglia. A murit la domiciliul său din Long Island, SUA.

Solistul a murit „după ce s-a luptat cu mielomul multiplu timp de peste zece ani”, a anunţat trupa într-o postare pe Facebook publicată duminică seară.

„În calitate de co-scenarist alături de partenerul său, Roger Hodgson, a fost vocea şi pianistul din spatele celor mai emblematice melodii ale trupei Supertramp, lăsând o amprentă de neşters asupra istoriei muzicii rock”, a menţionat trupa.

În 2015, Rick Davies a anunţat că suferă de mielom multiplu, un cancer al măduvei osoase, începând un „tratament agresiv” care a forţat trupa Supertramp să anuleze un turneu european. S-a luptat cu această boală timp de mai bine de un deceniu, iar trupa nu a mai cântat niciodată.

Împreună cu solistul şi basistul Roger Hodgson, a fondat această trupă de rock progresiv la Londra în 1969, după ce a plasat un anunţ pentru membri.

După „Crime of the Century” (1974) şi „Crisis? What Crisis?” (1975), Supertramp a obţinut succes mondial în 1979 cu albumul „Breakfast in America”, care s-a vândut în zeci de milioane de exemplare şi a câştigat două premii Grammy.

La voce şi clape, Rick Davies a fost singurul membru fondator al Supertramp care a rămas în formaţie după plecarea lui Roger Hodgson în 1983, la scurt timp după lansarea albumului „Famous Last Words”.

Teoretic, el nu mai avea dreptul de a interpreta melodiile lui Hodgson pe scenă, cum ar fi hitul „The Logical Song”.

Trupa s-a destrămat în 1988 după un turneu mondial, apoi s-a reformat în 1996, producând încă două albume şi alternând între pauze şi turnee până în 2012.

„După ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate care l-au împiedicat să continue turneele cu Supertramp, (Rick Davis) a continuat să cânte cu prietenii din oraşul său natal sub numele „Ricky and the Rockets”, a precizat trupa în comunicatul său.