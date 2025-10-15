G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Camera Deputaţilor a adoptat legea prosumatorilor / Sebastian Burduja, fost ministru al…

fotovoltaic
Sursa foto: Unsplash / Sungrow EMEA

Camera Deputaţilor a adoptat legea prosumatorilor / Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei: Redefinim conceptul de prosumator şi dăm românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locaţiile

Articole15 Oct 0 comentarii

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, Legea prosumatorilor, deputatul PNL Sebastian Burduja afirmând că, prin proiectul de lege, se redefineşte conceptul de prosumator şi se dă românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locaţiil, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Astăzi am susţinut în Parlamentul României o lege esenţială pentru viitorul energiei din ţara noastră. Prin legea adoptată azi redefinim conceptul de prosumator şi dăm românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locaţiile. Concret, se va putea compensa energia produsă în exces şi pentru alte locuri de consum: dacă avem panouri la o casă, dar avem şi un apartament de bloc, furnizorul va reduce factura de la apartament cu energia produsă la casă”, a scris Sebastian Burduja pe Facebook. 

Fostul ministru al Energiei a arătat că prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani. 

”Astăzi, România are un sfert de milion de prosumatori, cu o putere instalată de aproape 3.000 MW, echivalentul a 4 reactoare nucleare de la Cernavodă (chiar dacă producţia intermitentă nu poate substitui producţia în bandă). Pe tot parcursul mandatului meu de ministru al energiei am susţinut constant prosumatorii. Am eliminat taxa pe soare anul trecut, aşa cum am promis. Am atras miliarde de EUR pentru autoconsumul energiei, atât pentru instituţii publice, cât şi pentru companii private. Am obţinut fonduri europene nerambursabile pentru peste 1.300 de instituţii publice, majoritatea primării, şi deja mai mult de 900 de proiecte pentru instalarea de sisteme fotovoltaice sunt semnate şi în curs de implementare. Legea de astăzi vine şi în sprijinul comunităţilor locale, pentru că primăriile îşi vor reduce şi mai mult facturile la energie, compensând costurile cu iluminatul public, şcoli sau grădiniţe”, a subliniat Burduja. 

Potrivit deputatului PNL, ”România Viitorului are nevoie de toate sursele de energie (hidro, nuclear, solar, eolian, gaz, cărbune etc.) şi de energie în 3D: Descentralizată. Digitalizată. Decarbonizată”.  

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Proiectul primarului Capitalei de restricționare a livrărilor în unele intervale orare naște controverse. „Dacă se restricționează aprovizionarea dimineața, nu mai avem pâine proaspătă la raft”

Articole14 Oct
0 comentarii

Raluca Turcan critică PSD după sondajul INSCOP: „Lipsa de solidaritate din coaliție alimentează AUR”

Articole13 Oct • 801 vizualizări
1 comentariu

Rogobete: A fost publicat proiectul de HG privind includerea pe listele de compensate a 37 de medicamente / Actualizarea include atât terapii noi, extinderi de indicaţii, care vor permite tratarea unor categorii noi de pacienţi, dar şi medicamente generice

Articole10 Oct • 483 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.