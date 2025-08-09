G4Media.ro
FOTO&VIDEO Faleza Cazinoului Constanța, arhiplină la un concert cu muzica trupelor Coldplay…

Sursa: G4Media / Cristian Andrei Leonte

FOTO&VIDEO Faleza Cazinoului Constanța, arhiplină la un concert cu muzica trupelor Coldplay și Imagine Dragons reinterpretată de instrumente clasice

Faleza Cazinoului Constanța a fost arhiplină, sâmbătă seara târziu, la un concert cu muzica trupelor Coldplay și Imagine Dragons reinterpretată de instrumente clasice.

Începând cu ora 21:30, muzica trupelor Coldplay și Imagine Dragons a fost reinterpretată de instrumente clasice, într-un concert special susținut sub lumina a mii de lumânări. Accesul a fost gratuit.

Pe scenă au urcat: Olga Berar (vioara I), Ana Tănase (vioara II), Tamara Dica (violă) și Diana Petre (violoncel). Începând cu ora 21:30, muzica trupelor Coldplay și Imagine Dragons va fi reinterpretată de instrumente clasice, într-un concert special susținut sub lumina a mii de lumânări, a scris Info Sud-Est.

Ce este proiectul Multisenzorial

Proiectul Multisenzorial propune o serie de concerte desfășurate în locații surprinzătoare, în care muzica clasică se îmbină cu scenografii spectaculoase, pentru a crea experiențe artistice multisenzoriale. Din noiembrie 2023 și până în prezent, peste 87.000 de spectatori din 16 orașe au participat la mai mult de 160 de concerte sold-out organizate în cele mai impresionante spații din România și din străinătate.

Începând cu anul 2025, direcția proiectului s-a extins și spre orașele în care accesul la evenimente culturale este limitat, cu scopul de a aduce muzica clasică mai aproape de publicul tânăr și de comunitățile locale. Tot în vara acestui an a fost lansată și seria concertelor cu intrare liberă, în spiritul unei culturi accesibile, adresate tuturor.

