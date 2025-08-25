G4Media.ro
Sursa foto: Captură video

VIDEO A nins în munții Maramureșului / Un salvamontist voluntar a filmat prima zăpadă din acest sezon

Carla Berinde, blogger și salvamontist voluntar la Salvamont Maramureș, a postat pe pagina ei de Facebook mai multe imagini video ce surprind ninsoarea abundentă căzută în weekend în munții Maramureșului.

Imaginile arată vârful Pietrosu acoperit de zăpadă, în timp ce turiștii aflați în zonă au fost luați prin surprindere de această schimbare neașteptată în climat, care a adus o atmosferă de iarnă devreme în munți.


Tags: , ,
