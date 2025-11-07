VIDEO S-a deschis Târgul de Crăciun de la Viena / Celebrul eveniment care adună milioane de turiști rămâne deschis până în 6 ianuarie

Celebrul Târg de Crăciun de la Viena s-a deschis oficial, vineri după-masa, la locația din fața Palatului Schönbrunn. Peste 100 de căsuțe cu dulciuri sunt deschise până pe data de 6 ianuarie.

Târgul de la Viena care atrage anual milioane de vizitatori din întreaga lume se desfășoară în mai multe locații ale orașului, cel mai așteptat fiind „Christkindlmarkt-ul din Rathausplatz” (situat în Piața Primăriei din Viena), renumit pentru tematicile și decorurile de poveste. În această locație, târgul se va deschide din 14 noiembrie.

Târgul deschis vineri în fața Palatului Schönbrunn este de asemenea la mare căutare, dat fiind că locația palatului e parte din circuitul turistic al oricărui vizitator al Vienei. Imediat ce s-a deschis, vizitatorii au fost întâmpinați cu invitații la vin fiert și produse culinare specifice Vienei, la jocuri pentru copii, patinoar și carusel.