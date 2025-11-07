G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO S-a deschis Târgul de Crăciun de la Viena / Celebrul eveniment…

Targ-de-Craciun-in-Viena
Sursa foto: Screenshot

VIDEO S-a deschis Târgul de Crăciun de la Viena / Celebrul eveniment care adună milioane de turiști rămâne deschis până în 6 ianuarie

Travel7 Noi • 188 vizualizări 0 comentarii

Celebrul Târg de Crăciun de la Viena s-a deschis oficial, vineri după-masa, la locația din fața Palatului Schönbrunn. Peste 100 de căsuțe cu dulciuri sunt deschise până pe data de 6 ianuarie.

Târgul de la Viena care atrage anual milioane de vizitatori din întreaga lume se desfășoară în mai multe locații ale orașului, cel mai așteptat fiind „Christkindlmarkt-ul din Rathausplatz” (situat în Piața Primăriei din Viena), renumit pentru tematicile și decorurile de poveste. În această locație, târgul se va deschide din 14 noiembrie.

Târgul deschis vineri în fața Palatului Schönbrunn este de asemenea la mare căutare, dat fiind că locația palatului e parte din circuitul turistic al oricărui vizitator al Vienei. Imediat ce s-a deschis, vizitatorii au fost întâmpinați cu invitații la vin fiert și produse culinare specifice Vienei, la jocuri pentru copii, patinoar și carusel.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Marele Muzeu din Egipt se deschide oficial, sâmbătă, expunând pentru prima dată în întregime mormântul lui Tutankhamon

Articole, Travel1 Noi • 1.040 vizualizări
0 comentarii

FOTO VIDEO Italienii ”îl fură” pe Dracula: povești de Halloween cu prinți, dragoni și Nosferatu / Napolitanii se mândresc că aici e îngropat contele din Transilvania / La radio, Vlad Țepeș intră în direct: ”Vă invit la masă, avem paste…”

Travel31 Oct • 440 vizualizări
0 comentarii

Slovacii, în căutare de turiști pentru schi la Timișoara: „În 4-5 ore se ajunge pe pârtiile din Slovacia”

Travel25 Oct • 2.781 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.