Autoritățile europene au lansat „o adevărată luptă” pentru activele companiei „Lukoil” (Bloomberg) / România ar putea lua în considerare solicitarea unei prelungiri a termenului limită (surse)

Autoritățile europene au lansat „o adevărată luptă” pentru activele companiei „Lukoil”, care a fost supusă sancțiunilor SUA, scrie agenția americană de știri „Bloomberg”, preluată de Rador.

„Are loc o adevărată luptă în jurul soluţionării problemei cu privire la modul de dispunere a activelor străine ale „Lukoil”, mai ales după ce Departamentul Trezoreriei SUA a respins oferta Gunvor de a le achiziționa integral” – a declarat șeful Departamentului de geopolitică din cadrul companiei de consultanță „Energy Aspects Ltd.”, Richard Bronze.

Potrivit informaţiilor agenției, țările europene se grăbesc în prezent să asigure buna funcționare a câmpurilor petroliere ale companiei ruse. „Lukoil” a primit ordin să înceteze toate tranzacțiile curente până pe 21 noiembrie, ceea ce a crescut semnificativ interesul pieței, reiese din material. Cu o zi înainte, „Lukoil” a informat autoritățile irakiene despre circumstanțele de forță majoră de la masivul câmp petrolier „West Qurna-2”. Un înalt oficial irakian a avertizat că, dacă condițiile de forță majoră nu sunt rezolvate în termen de șase luni, „Lukoil” va înceta producția în Irak.

Mai multe țări fac presiuni asupra SUA pentru a acorda o licență care să permită activelor Lukoil să continue să funcționeze după 21 noiembrie, lucru pe care administrația Trump l-a mai făcut cu activele rusești sancționate.

Dar dacă prelungirile nu vor fi acordate de data aceasta, ar putea provoca un efect de undă pe piețele de țiței și combustibili.

Oficialii din Bulgaria spun că au purtat discuții cu Trezoreria SUA încă de la implementarea sancțiunilor, în încercarea de a menține în funcțiune rafinăria Burgas, cu o capacitate de 195.000 de barili pe zi. Fabrica este cea mai mare din sud-estul Europei și face obiectul unui proces de vânzare de lungă durată, care încă nu a dat rezultate.

În România vecină, persoane familiarizate cu problema au declarat că țara ar putea lua în considerare solicitarea unei prelungiri a termenului limită de 21 noiembrie, deși nu a făcut încă acest pas. Aceștia au afirmat că naționalizarea activelor Lukoil din România – care includ rafinăria Petrotel, cu o capacitate de 50.000 de barili pe zi – este considerată o soluție de ultimă instanță.

Între timp, guvernul Moldovei intenționează să cumpere un depozit de combustibil de la Lukoil pentru a asigura buna funcționare a aeroportului din capitala țării, Chișinău, a declarat săptămâna trecută ministrul energiei, Dorin Junghietu, într-o declarație pe Facebook. De asemenea, a solicitat o derogare de la măsurile care ar depăși data de 21 noiembrie.