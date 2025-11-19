G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un feribot cu 267 de persoane la bord eşuează pe o insulă…

feribot esuat in Coreea de Sud
Sursa foto: Screenshot

Un feribot cu 267 de persoane la bord eşuează pe o insulă nelocuită în largul coastei de sud-vest a Coreei de Sud, anunţă Paza de Coastă

Articole19 Noi • 110 vizualizări 0 comentarii

Un feribot sud-coreean cu 267 de persoane la bord a eşuat miercuri pe o insulă nelocuită, în largul coastei de sud-vest a Coreei de Sud, anunţă Paza de Coastă, relatează AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Nava, care plecase de pe Insula Jeju către oraşul portuar Mokpo, a eşuat miercuri, cătreora locală 20.00 (13.00, ora României), anunţă Paza de Coastă.

”În acest stadiu nu s-au anunţat victime”, precizează într-un comunicat Paza de Coastă.

Operaţiuni erau în curs în vederea evacuării celor 246 de pasageri şi 21 de membri ai echipajului.

Imagini difuzate de către agenţia de presă sud-coreeană Yonhap surprind prova navei eşuate pe coasta împădurită a insulei şi pasageri care aşteaptă să fie evacuaţi.

Majoritatea persoanelor purta veste de salvare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Locuitorii evacuați din satul tulcean Ceatalchioi se pot întoarce în casele lor / Cei din Plauru mai rămân însă dislocați, pericolul nu a trecut

Articole18 Noi • 383 vizualizări
0 comentarii

Vedeta K-pop Nana a imobilizat un hoţ / Ea se afla acasă, iar hoțul a fost prins cu ajutorul mamei acesteia / Ambele au fost internate cu răni

Articole16 Noi • 756 vizualizări
0 comentarii

Coreea de Sud şi SUA şi-au finalizat acordul privind construcţia de submarine cu propulsie nucleară

Articole14 Noi • 2.098 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.