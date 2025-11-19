Un feribot cu 267 de persoane la bord eşuează pe o insulă nelocuită în largul coastei de sud-vest a Coreei de Sud, anunţă Paza de Coastă
Un feribot sud-coreean cu 267 de persoane la bord a eşuat miercuri pe o insulă nelocuită, în largul coastei de sud-vest a Coreei de Sud, anunţă Paza de Coastă, relatează AFP.
Nava, care plecase de pe Insula Jeju către oraşul portuar Mokpo, a eşuat miercuri, cătreora locală 20.00 (13.00, ora României), anunţă Paza de Coastă.
”În acest stadiu nu s-au anunţat victime”, precizează într-un comunicat Paza de Coastă.
Operaţiuni erau în curs în vederea evacuării celor 246 de pasageri şi 21 de membri ai echipajului.
Imagini difuzate de către agenţia de presă sud-coreeană Yonhap surprind prova navei eşuate pe coasta împădurită a insulei şi pasageri care aşteaptă să fie evacuaţi.
Majoritatea persoanelor purta veste de salvare.
