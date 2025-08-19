Preţul Mounjaro, medicament pentru diabet şi obezitate, creşte cu 170% în Marea Britanie / Trump le-a cerut companiilor farmaceutice să reducă preţurile în SUA, până la nivelul celor mai ieftine pieţe internaţionale

Compania americană Eli Lilly a anunţat joi o majorare spectaculoasă de 170% a preţului de listă pentru Mounjaro, tratament utilizat în diabetul de tip 2 şi obezitate. Decizia, aplicată începând cu 1 septembrie în Marea Britanie, marchează începutul unui val de scumpiri pe piaţa europeană, avertizează analiştii, transmite CNBC, transmite News.ro.

Preţul lunar al injecţiei săptămânale va urca de la intervalul actual de 92–122 de lire sterline, în funcţie de dozaj, la 133–330 de lire. Totuşi, pacienţii din sistemul public NHS vor continua să aibă acces compensat la tratament. Comparativ, în Statele Unite costul de listă rămâne mult mai ridicat, la 1.079 dolari pe lună, înainte de reduceri sau asigurări.

Scumpirea vine după ce preşedintele american Donald Trump a transmis un ultimatum celor mai mari 17 companii farmaceutice, cerându-le să reducă preţurile medicamentelor în SUA până la nivelul celor mai ieftine pieţe internaţionale, sub ameninţarea unor măsuri dure.

Pentru a putea obţine acces extins la programele Medicare şi Medicaid, companiile sunt tot mai dispuse să accepte aceste condiţii, însă, în paralel, caută să-şi compenseze pierderile prin creşteri pe alte pieţe.

Analiştii estimează că şi alţi mari producători vor urma exemplul Lilly, în contextul în care rivali precum Novo Nordisk au început deja să reducă preţurile în Statele Unite pentru tratamentele concurente, precum Ozempic şi Wegovy.

În Europa, însă, autorităţile se confruntă cu bugete limitate şi reglementări stricte privind preţurile medicamentelor, ceea ce ar putea genera tensiuni între guverne şi industrie.

Reprezentanţii farmaciilor din Marea Britanie avertizează că majorările bruşte pun presiune pe pacienţi şi pe sistemul de sănătate, existând deja o creştere a comenzilor private pentru Mounjaro imediat după anunţ.