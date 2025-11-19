Uniunea Europeană vrea să simplifice normele digitale pentru a stimula competitivitatea întreprinderilor europene

Uniunea Europeană a anunţat miercuri o serie de măsuri destinate reducerii poverii reglementărilor în domeniul Inteligenţei Artificiale, astfel încât întreprinderile europene, de la fabrici la întreprinderi nou-înfiinţate, vor petrece mai puţin timp cu activitatea administrativă şi asigurarea conformităţii şi mai mult timp cu inovarea şi extinderea, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, transmite Agerpres.

În centrul noului pachet digital al Comisiei Europene prezentat miercuri se află un omnibus digital care raţionalizează normele privind inteligenţa artificială (IA), securitatea cibernetică şi datele, completat de o strategie privind o uniune a datelor pentru a debloca date de înaltă calitate pentru IA şi portofelele europene pentru întreprinderi, care va oferi întreprinderilor o identitate digitală unică pentru a simplifica formalităţile administrative şi a facilita desfăşurarea de activităţi comerciale în toate statele membre ale UE.

Pachetul urmăreşte să faciliteze respectarea eforturilor de simplificare, estimate la economii de până la cinci miliarde de euro în costuri administrative până în 2029. În plus, portofelele europene pentru întreprinderi ar putea debloca economii suplimentare în valoare de 150 de miliarde de euro pentru întreprinderi în fiecare an.

„Propunerea de astăzi reprezintă un prim pas important în agenda noastră de simplificare digitală, vizând crearea unui mediu de afaceri mai favorabil pentru întreprinderile europene. O verificare a adecvării digitale, lansată tot astăzi, care cuprinde o amplă consultare publică, ne va orienta paşii următori. Prin simplificarea normelor, reducerea sarcinilor administrative şi introducerea unor norme mai flexibile şi mai proporţionale, vom continua să ne îndeplinim angajamentul de a oferi întreprinderilor din UE mai mult spaţiu pentru a inova şi a se dezvolta”, a declarat Comisarul pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, Valdis Dombrovskis.

Prin omnibusul digital de astăzi, Comisia propune simplificarea normelor existente privind inteligenţa artificială, securitatea cibernetică şi datele. Comisia propune corelarea intrării în vigoare a normelor care reglementează sistemele de IA cu grad ridicat de risc cu disponibilitatea instrumentelor de sprijin, inclusiv a standardelor necesare.

Calendarul pentru aplicarea normelor cu grad ridicat de risc este ajustat la maximum 16 luni, astfel încât normele încep să se aplice de îndată ce Comisia confirmă că sunt disponibile standardele şi instrumentele de sprijin necesare, oferindu-le întreprinderilor instrumentele de sprijin de care au nevoie.

Omnibusul introduce, de asemenea, un punct de intrare unic în care întreprinderile pot îndeplini toate obligaţiile de raportare a incidentelor. În prezent, întreprinderile trebuie să raporteze incidentele de securitate cibernetică în temeiul mai multor legi, inclusiv, printre altele, al Directivei NIS2, al Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR) şi al Actului legislativ privind rezilienţa operaţională digitală (DORA). Interfaţa va fi dezvoltată cu garanţii de securitate solide şi va fi supusă unor teste cuprinzătoare pentru a asigura fiabilitatea şi eficacitatea acesteia.

Modificările specifice aduse GDPR vor armoniza, clarifica şi simplifica anumite norme pentru a stimula inovarea şi a sprijini respectarea de către organizaţii, menţinând în acelaşi timp intact nucleul RGPD, menţinând cel mai înalt nivel de protecţie a datelor cu caracter personal.

Un alt aspect vizează modernizarea normelor privind cookie-urile pentru a îmbunătăţi experienţa online a utilizatorilor. Modificările vor reduce numărul de afişări ale bannerelor cookie şi vor permite utilizatorilor să îşi exprime consimţământul cu un singur clic şi să îşi salveze preferinţele privind cookie-urile prin intermediul setărilor centrale ale preferinţelor din browsere şi din sistemul de operare.

Noua strategie privind uniunea datelor prezintă măsuri suplimentare pentru a debloca mai multe date de înaltă calitate pentru IA prin extinderea accesului, cum ar fi laboratoarele de date. Aceasta instituie un serviciu juridic de asistenţă pentru Legea privind datele, care completează măsurile suplimentare de sprijinire a punerii în aplicare a Legii privind datele. De asemenea, aceasta consolidează suveranitatea Europei în materie de date printr-o abordare strategică a politicii internaţionale în materie de date: setul de instrumente de combatere a scurgerilor, măsurile de protecţie a datelor sensibile fără caracter personal şi orientările pentru evaluarea tratamentului echitabil al datelor UE în străinătate.

O altă propunerea este Portofelul european pentru întreprinderi, care va oferi întreprinderilor şi organismelor din sectorul public european un instrument digital unificat, care le va permite să digitalizeze operaţiunile şi interacţiunile care, în multe cazuri, trebuie încă realizate personal. Întreprinderile vor putea semna digital, marca temporală şi sigila documente; să creeze, să stocheze şi să facă schimb de documente verificate în condiţii de siguranţă; şi să comunice în condiţii de siguranţă cu alte întreprinderi sau administraţii publice din propriile state membre şi din celelalte 26 de state membre.

Propunerile legislative privind omnibusul digital vor fi acum prezentate Parlamentului European şi Consiliului spre adoptare. Propunerile de astăzi reprezintă un prim pas în strategia Comisiei de simplificare şi eficientizare a cadrului de reglementare digital al UE.