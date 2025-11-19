Parlamentul bulgar a ratificat acordul cu România privind proiectul „Fast Danube 2” / Finanţarea proiectului se ridică la circa 230 de milioane de euro, fără TVA

Adunarea Naţională a Bulgariei a ratificat, miercuri, un acord cu România pentru achiziţii publice comune în cadrul proiectului FAST Danube 2, care vizează îmbunătăţirea navigaţiei pe Dunăre, transmite BTA, conform Agerpres.

Decizia a fost luată în cadrul unei singure sesiuni, care a acoperit atât prima, cât şi a doua lectură.

Proiectul FAST Danube 2, o colaborare între Bulgaria şi România, este finanţat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei în domeniul transporturilor pentru perioada 2021-2027. Intervenţiile inginereşti propuse în secţiunea comună a Dunării sunt concepute pentru a îmbunătăţi condiţiile de navigaţie, a creşte siguranţa traficului şi a consolida conectivitatea regiunii cu Uniunea Europeană în ansamblu. Aceste măsuri sprijină dezvoltarea infrastructurii şi sistemelor de transport, facilitând libera circulaţie a mărfurilor şi a persoanelor de-a lungul Reţelei Transeuropene de Transport.

Finanţarea aprobată a proiectului se ridică la 229.999.786 euro, fără TVA. Angajamentele financiare ale Bulgariei se ridică la 111.831.421 euro, cu granturi care acoperă până la 95.056.707,85 euro (până la 85%), aşa cum se prevede în raportul comisiei parlamentare pentru buget şi finanţe.

Contribuţiile financiare ale partenerilor de proiect sunt alocate pe baza secţiunilor fluviului Dunărea aflate în responsabilitatea lor. În ceea ce priveşte distribuirea activităţilor proiectului, partea româna va acţiona ca şi coordonator şi va fi responsabilă pentru atribuirea comună a trei contracte de achiziţii publice: monitorizare de mediu, proiectare şi construcţie şi supraveghere a construcţiei. Fiecare partener de proiect va atribui independent contracte pentru măsuri de publicitate, audit financiar şi verificare a cheltuielilor proiectului în fiecare ţară, în conformitate cu legislaţia bulgară şi română.

În timpul dezbaterilor, parlamentarul Kosta Stoyanov din partea formaţiunii Vazrazhdane (-Renaşterea -nr.) a susţinut că Tratatul de la Neuilly defineşte şenalul navigabil al râului ca fiind frontiera de stat pe Dunăre. El a avertizat că ratificarea acordului ar însemna mutarea şenalului navigabil şi, prin urmare, a frontierei de stat, în dezavantajul Bulgariei. El a descris adoptarea deciziei în forma sa actuală drept o trădare naţională.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, Angel Zaburtov, a explicat că frontiera de stat a fost stabilită printr-o convenţie din 1908 şi că de atunci s-au făcut mai multe încercări de revizuire a acesteia. El a clarificat că eforturile de îmbunătăţire a canalului navigabil nu vor afecta frontiera de stat a Bulgariei. Zaburtov a subliniat că navigaţia pe Dunăre este dificilă în anumite perioade ale anului, ceea ce face ca proiectul FAST Danube 2 să fie o iniţiativă logistică cheie. El a menţionat, de asemenea, că Dunărea este unul dintre cele mai promiţătoare coridoare pentru conectivitatea europeană şi că există un angajament puternic pentru asigurarea fiabilităţii sale.

Proiectul FAST Danube 2 se află pe agenda europeană şi naţională de mai mulţi ani. În luna octombrie 2023, comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, a îndemnat Bulgaria şi România să prezinte o propunere comună în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, iar în ianuarie 2024 Ministerul Transporturilor din Bulgaria a confirmat că a fost depus un proiect comun pentru îmbunătăţirea navigaţiei şi siguranţei pe porţiunea comună a Dunării.

În luna aprilie 2025, directorul Agenţiei Executive pentru Explorarea şi Întreţinerea Dunării, Ivelin Zanev, a estimat valoarea proiectului la aproximativ 230 de milioane de euro, finanţată în mare parte prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, obiectivul fiind navigaţia pe tot parcursul anului pe secţiunea bulgaro-română prin dragarea a 12 segmente critice, stabilizarea malurilor râului şi construirea de structuri hidraulice, finalizarea fiind planificată pentru sfârşitul anului 2028. Ulterior, Guvernul de la Sofia a confirmat costul şi a stabilit contribuţia Bulgariei la 111,8 milioane euro, acoperită în proporţie de până la 85% prin granturi UE, în timp ce Agenţia Executivă pentru Explorarea şi Întreţinerea Dunării şi Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi din România au convenit să gestioneze în comun achiziţiile publice.

Vicepremierul bulgar Atanas Zafirov a declarat la Bucureşti, pe 7 aprilie 2025, că Bulgaria are o soluţie pregătită pentru FAST Danube 2 şi că implementarea ar putea începe imediat ce România semnează acordul, subliniind rolul său în navigaţia pe aproape pe tot parcursul anului şi în deblocarea altor proiecte transfrontaliere, cum ar fi noi poduri şi legături de feribot. Lucrările complementare finanţate de UE includ proiectul DISMAR în valoare de 10 milioane euro în cadrul programului Interreg VI-A România-Bulgaria pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie, iar în octombrie 2025, agenda parlamentară includea deja ratificarea acordului de achiziţii publice comune între Agenţia Executivă pentru Explorarea şi Întreţinerea Dunării şi Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi.