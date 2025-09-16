Capturile de scrumbii de Dunăre, în scădere alarmantă, în 2025 / Specia, amenințată de înmulțirea crabilor albaștri

O expediţie recentă a cercetătorilor de la Departamentul Resurse Marine Vii din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanţa arată o scădere alarmantă a capturilor de scrumbie de Dunăre şi o prezenţă masivă a crabului albastru, specie invazivă ce ameninţă echilibrul ecosistemului marin, potrivit Radio Constanța preluat de Rador.

În urma expediţiei recente de pe braţul Sfântu Gheorghe, cercetătorii dr. George au concluzionat cu îngrijorare că sezonul de migraţie al scrumbiei s-a încheiat prematur, iar crabii albaştri devin o problemă tot mai vizibilă pentru pescuitul tradiţional şi biodiversitatea locală.

Capturile slabe şi dimensiunile reduse ale exemplarelor de scrumbie de Dunăre înregistrate în 2025 ridică semne de întrebare privind sănătatea stocurilor şi impactul schimbărilor climatice asupra ecosistemelor acvatice din Delta Dunării.

„În cele şapte zile, capturile de scrumbie de Dunăre au fost sporadice şi înregistrate la setci staţionare în zona lagunară Sacalin – Sf. Gheorghe. Pe braţul principal, la setci plutitoare capturile au fost nule, fapt ce indică finalizarea procesului de migraţie pe anul 2025 a exemplarelor care urcă pe Dunăre pentru reproducere, dar şi a celor care se întorc din migraţia de reproducere. Ultimele capturi înregistrare au fost la sfârşitul lunii august, în cantităţi reduse si mult mai mici per total sezon decât în anii precedenţi. Exemplarele capturate au înregistrat lungimi comerciale şi greutăţi mult mai mici, cu dimensiuni medii de aproximativ 24-26 cm şi greutăţi de 100-150 g.”, spun cercetătorii.

Aceştia au identificat şi o creştere semnificativă a populaţiei de crab albastru, specie care deteriorează sculele de pescuit şi pune presiune pe resursele locale.

„Un alt aspect observat în zona lagunară Sacalin este prezenţa în număr mare a crabului albastru – Callinectes sapidus. Pe o distanţă de aproximativ 500 de m de setcă, am identificat între 5-12 exemplare de crabi. Aceştia deteriorează sculele de pescuit, pe care le sfâşie cu cleştii lor puternici. Observaţiile din teren indică o posibilă deteriorare a stocurilor de scrumbie de Dunăre, manifestată prin încheierea rapidă a sezonului de migraţie şi prin dimensiunile mai mici ale exemplarelor. Acest lucru ar putea fi un semnal de alarmă legat de impactul schimbărilor climatice, pescuitului intensiv sau alţi factori de mediu. În plus, prezenţa crabului albastru este o ameninţare atât pentru ecosistemul marin, cât şi pentru economia locală. Prezenţa sa masivă necesită o monitorizare atentă şi o strategie de gestionare eficientă.”, se arată în comunicatul postat pe pagina de Facebook a Institutului.

Specia de crab albastru american a făcut în trecut şi obiectul unor studii în laboratorul de acvacultură al INCDM.