VIDEO Intervenţie a pompierilor din Brăila pentru căutare unui autoturism căzut în Dunăre

Pompierii din Brăila participă, sâmbătă, la o acţiune dificilă de căutare a unui autoturism şi a unui peridoc care au căzut în apele Dunării. Intervenţia are loc într-o zonă în care apa este foarte adâncă, la acţiune participând scafandri de la ISU Brăila şi Galaţi. În urma evenimentului nu sunt raportate victime.



Intervenţia salvatorilor are loc după ce o persoană a anunţat că un autoturism de care era ataşat un peridoc a căzut în apele Dunării. Incidentul a avut loc în zona unui debarcader, unde apa Dunării este foarte adâncă, tulbure, iar pe fundul fluviului vizibilitatea este aproape zero. ”Misiunea este dificilă, adâncimea este foarte mare, curenţii sunt foarte mari. Este foarte greu de găsit, nu imposibil, însă este foarte greu de scos din zona respectivă, având în vedere adâncimea. Proprietarul va fi nevoit să găsească alte mijloace să scoată. Scafandrii de la ISU Brăila şi ISU Galaţi caută şi încearcă să găsească maşina şi peridocul, o să le balizeze şi proprietarul să şi le scoată, pentru că ISU nu are capacităţi de intervenţie, nu are macara plutitoare şi nu poate fi trasă spre mal pentru că incidentul s-a produs în zona unui debarcader, unde sunt acostate bărcile brăilenilor”, a declarat pentru News.ro, colonelul Ştefan Stoian.

Potrivit acestuia, barca şi peridocul au fost văzute plutind, după care s-au scufundat la o adâncime estimată la 10-13 metri. Oficialul ISU a precizat că nu este prima intervenţie de acest fel derulată în ultimii ani, dar este în mod clar una dintre cele mai dificile de acest fel. ”Nu ştim exact ce s-a întâmplat, ce a făcut, dacă nu a asigurat maşina. Din catele pe care le avem, nu există victime, nu era nimeni în autoturism. La faţa locului se află şi un echipaj SMURD”, a precizat oficialul ISU Brăila.