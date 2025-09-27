G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Intervenţie a pompierilor din Brăila pentru căutare unui autoturism căzut în…

isu-braila-cautari-pe-dunare
sursa foto: ISU Braila

VIDEO Intervenţie a pompierilor din Brăila pentru căutare unui autoturism căzut în Dunăre

Articole27 Sep 0 comentarii

Pompierii din Brăila participă, sâmbătă, la o acţiune dificilă de căutare a unui autoturism şi a unui peridoc care au căzut în apele Dunării. Intervenţia are loc într-o zonă în care apa este foarte adâncă, la acţiune participând scafandri de la ISU Brăila şi Galaţi. În urma evenimentului nu sunt raportate victime.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Intervenţia salvatorilor are loc după ce o persoană a anunţat că un autoturism de care era ataşat un peridoc a căzut în apele Dunării. Incidentul a avut loc în zona unui debarcader, unde apa Dunării este foarte adâncă, tulbure, iar pe fundul fluviului vizibilitatea este aproape zero. ”Misiunea este dificilă, adâncimea este foarte mare, curenţii sunt foarte mari. Este foarte greu de găsit, nu imposibil, însă este foarte greu de scos din zona respectivă, având în vedere adâncimea. Proprietarul va fi nevoit să găsească alte mijloace să scoată. Scafandrii de la ISU Brăila şi ISU Galaţi caută şi încearcă să găsească maşina şi peridocul, o să le balizeze şi proprietarul să şi le scoată, pentru că ISU nu are capacităţi de intervenţie, nu are macara plutitoare şi nu poate fi trasă spre mal pentru că incidentul s-a produs în zona unui debarcader, unde sunt acostate bărcile brăilenilor”, a declarat pentru News.ro, colonelul Ştefan Stoian.

Potrivit acestuia, barca şi peridocul au fost văzute plutind, după care s-au scufundat la o adâncime estimată la 10-13 metri. Oficialul ISU a precizat că nu este prima intervenţie de acest fel derulată în ultimii ani, dar este în mod clar una dintre cele mai dificile de acest fel. ”Nu ştim exact ce s-a întâmplat, ce a făcut, dacă nu a asigurat maşina. Din catele pe care le avem, nu există victime, nu era nimeni în autoturism. La faţa locului se află şi un echipaj SMURD”, a precizat oficialul ISU Brăila.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Bărbat reţinut în județul Brăila după ce a intrat în curtea unui vecin, i-a pulverizat spray lacrimogen în faţă şi l-a lovit cu o scândură, cu o furcă şi cu o sapă, după o ceartă / După ce victima a căzut, agresorul a tăiat-o cu un cutter

Articole23 Sep • 561 vizualizări
0 comentarii

Capturile de scrumbii de Dunăre, în scădere alarmantă, în 2025 / Specia, amenințată de înmulțirea crabilor albaștri

Articole16 Sep • 10.854 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Transporturilor: A fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 / Proiectul va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul, faţă de situaţia actuală de aproximativ 280 zile

Articole6 Sep 2025 • 1.573 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.