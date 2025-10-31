Preşedintele Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală din România: Aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite

Preşedintele Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală din România (SNOMR), dr. Răzvan Ovidiu Curcă, spune că aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite, Campania Naţională de Prevenţie a Cancerului #CuUnPasÎnainte fiind lansată oficial la Sinaia, cu prilejul Congresului Naţional de Oncologie, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat emis, vineri, de SNOMR, evenimentul a reunit oficiali guvernamentali, experţi în sănătate publică, lideri de opinie şi reprezentanţi ai asociaţiilor de pacienţi, marcând un angajament ferm la nivel naţional pentru intensificarea eforturilor de prevenţie a afecţiunilor oncologice.

În acest context, a fost reafirmată necesitatea unei abordări integrate, centrate pe acţiune, pentru a reduce rata de incidenţă şi mortalitate cauzată de cancer în România.

„Aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite. Prin campania #CuUnPasÎnainte ne propunem să ajungem cât mai aproape de publicul larg şi să transmitem cât mai clar mesajele despre prevenţie. Scopul este să contribuim la creşterea semnificativă a numărului de români care acordă importanţă reală prevenţiei în următorii ani”, a explicat dr. Răzvan Ovidiu Curcă.

La rândul său, fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila a arătat că prevenţia activă, bine susţinută legislativ şi logistic, reprezintă soluţia pe termen lung.

„Dezvoltarea reţelelor de tratament şi monitorizare a pacienţilor oncologici trebuie să meargă mână în mână cu prevenţia, printr-o abordare regională adaptată nevoilor locale. Medicii de familie nu pot acţiona singuri – de aceea este esenţială integrarea serviciilor, astfel încât pacientul să beneficieze de un parcurs clar: de la prevenţie şi consiliere, până la diagnostic şi tratament”, a declarat, conform comunicatului, prof. univ. dr. Alexandru Rafila.

Ambasadorul campaniei este Constantina Diţă-Tomescu, campioană olimpică la Beijing.

„Atletismul, sportul numărul unu la Jocurile Olimpice, nu înseamnă doar performanţă, ci şi sănătate. Ar trebui ca în fiecare zi să faceţi mişcare, să vă întindeţi corpul, să socializaţi. Sportul înseamnă sănătate, fair-play şi prevenţie. Sper ca tot mai mulţi oameni să conştientizeze cât de important este sportul pentru starea noastră de bine”, a declarat aceasta.

De asemenea, directorul executiv al Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice (COPAC), Luminiţa Vâlcea, a subliniat importanţa încrederii, care este dificil de clădit.

„Campania #CuUnPasÎnainte este necesară şi binevenită. Trebuie să construim prevenţie, nu doar spitale, iar cheia este încrederea – mai dificil de clădit decât infrastructura. Pe lângă medici, un rol fundamental îl au asistenţii medicali comunitari, mediatorii şi asistenţii sociali, care sprijină oamenii să înţeleagă importanţa prevenţiei. Grupurile de suport ajută pacienţii să transforme frica şi ruşinea în curajul de a-şi împărtăşi experienţa şi de a-i încuraja pe alţii să meargă la medic”, a precizat Luminiţa Vâlcea.

Dr. Carmen Ungurean, reprezentant al Institutului Naţional de Sănătate Publică, a punctat că populaţia rămâne cel mai important partener, însă trebuie implicată autentic.

„Schimbarea comportamentelor trebuie să vină din convingere, nu din teamă, pentru a fi durabilă şi eficientă. Sănătatea publică trebuie să sprijine necondiţionat prevenţia, pentru o societate mai sănătoasă şi mai responsabilă”, a concluzionat aceasta.

Potrivit comunicatului, SNOMR vizează extinderea campaniei prin acţiuni de comunicare, educaţie şi parteneriate strategice, care să aducă mesajul prevenţiei mai aproape de publicul larg.

În cadrul campaniei se va face educaţie medicală prin campanii de comunicare, vor fi realizate parteneriate educaţionale pentru consolidarea colaborării cu mediul academic, organizaţiile profesionale şi partenerii instituţionali pentru susţinerea acţiunilor de informare şi formare, vor fi disponibile două platforme educaţionale sub egida SNOMR – una destinată medicilor, deja finalizată şi funcţională, şi una destinată publicului larg, aflată în fază finală de pregătire şi care urmează să fie lansată în curând.