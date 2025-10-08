G4Media.ro
Mobilizare exemplară la Cluj pentru un copil de 12 ani care avea…

donare de sânge la Cluj
sursa foto: Actual de Cluj

Mobilizare exemplară la Cluj pentru un copil de 12 ani care avea nevoie de sânge, după ce a fost lovit de o mașină pe trotuar

Articole8 Oct • 196 vizualizări 0 comentarii

Clujenii s-au mobilizat în număr mare, pentru Eduard Balogh, un elev de 12 ani, rănit grav, după ce a fost lovit  de o mașină pe trotuar, pe o stradă centrală din municipiu.

Internat în secția de Terapie Intensivă, la Neurochirurgie, copilul are nevoie de transfuzii de sânge. Un prim apel a fost făcut de părinți și de mai multe cluburi sportive, între care Viitorul Cluj și CFR. Iar clujenii au răspuns imediat apelului umanitar. La centrul regional de Transfuzie e plin de oameni de la 07:30, ora deschiderii.

La coadă s-au așezat șu persoane care au aflat recent despre drama lui Eduard.  Mulți nu au donat niciodată. „Am văzut pe Facebook și am vorbit cu doi colegi și -am zis să venim. E prima dată când suntem aici. Măcar atât putem face și noi”, explică Marian, student în anul doi la Universitatea Tehnică. Citește mai multe informații pe actualdecluj.ro

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
