Mobilizare exemplară la Cluj pentru un copil de 12 ani care avea nevoie de sânge, după ce a fost lovit de o mașină pe trotuar
Clujenii s-au mobilizat în număr mare, pentru Eduard Balogh, un elev de 12 ani, rănit grav, după ce a fost lovit de o mașină pe trotuar, pe o stradă centrală din municipiu.
Internat în secția de Terapie Intensivă, la Neurochirurgie, copilul are nevoie de transfuzii de sânge. Un prim apel a fost făcut de părinți și de mai multe cluburi sportive, între care Viitorul Cluj și CFR. Iar clujenii au răspuns imediat apelului umanitar. La centrul regional de Transfuzie e plin de oameni de la 07:30, ora deschiderii.
La coadă s-au așezat șu persoane care au aflat recent despre drama lui Eduard. Mulți nu au donat niciodată. „Am văzut pe Facebook și am vorbit cu doi colegi și -am zis să venim. E prima dată când suntem aici. Măcar atât putem face și noi”, explică Marian, student în anul doi la Universitatea Tehnică. Citește mai multe informații pe actualdecluj.ro
