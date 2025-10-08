G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Comisia pentru buget a Parlamentului german a aprobat achiziţionarea a 20 de…

Sursa foto: Ambasada Germaniei

Comisia pentru buget a Parlamentului german a aprobat achiziţionarea a 20 de avioane Eurofighter

Articole8 Oct 0 comentarii

Comisia pentru buget a Parlamentului Germaniei a aprobat miercuri achiziţionarea a 20 de avioane Eurofighter pentru suma de circa 3,75 miliarde de euro, potrivit Ministerului german al Apărării, relatează agenția de știri Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Aşa-numita tranşă a cincea de avioane Eurofighter urmează să fie livrată forţelor aeriene germane între 2031 şi 2034, transmite Agerpres.

În cadrul NATO, noile avioane de luptă sunt importante pentru colectarea de date şi războiul electronic, a declarat Andreas Schwarz, care se ocupă de buget din partea social-democraţilor, parteneri în coaliţia de guvernare.

„Acest lucru va asigura capacitatea operaţională militară a Eurofighter până în 2060”, a adăugat parlamentarul.

În total, comisia a aprobat 14 propuneri ce depăşesc pragul de 25 de milioane de euro, pentru care este nevoie de aprobarea comisiei, pentru o valoare totală de peste şapte miliarde de euro, a declarat ministerul.

„În cursul anului, vom prezenta Bundestagului alte proiecte de armament importante, pentru a continua parcursul pozitiv în achiziţiile pentru pregătirea operaţională a armatei germane şi echiparea militarilor noştri în funcţie de nevoi”, a adăugat ministerul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Germania aprobă livrarea a 40 de avioane Eurofighter către Turcia

Articole23 Iul 2025
0 comentarii

Politiciana conservatoare Julia Klöckner, aleasă în funcţia de preşedintă a Bundestagului, camera inferioară a parlamentului federal german

Articole25 Mar 2025
1 comentariu

Reformele care vor scădea dimensiunea parlamentului german vor crea economii de 125 de milioane de euro pe an, arată un studiu al Institutului Economic German

Articole20 Feb 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.