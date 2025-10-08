Comisia pentru buget a Parlamentului german a aprobat achiziţionarea a 20 de avioane Eurofighter

Comisia pentru buget a Parlamentului Germaniei a aprobat miercuri achiziţionarea a 20 de avioane Eurofighter pentru suma de circa 3,75 miliarde de euro, potrivit Ministerului german al Apărării, relatează agenția de știri Reuters.

Aşa-numita tranşă a cincea de avioane Eurofighter urmează să fie livrată forţelor aeriene germane între 2031 şi 2034, transmite Agerpres.

În cadrul NATO, noile avioane de luptă sunt importante pentru colectarea de date şi războiul electronic, a declarat Andreas Schwarz, care se ocupă de buget din partea social-democraţilor, parteneri în coaliţia de guvernare.

„Acest lucru va asigura capacitatea operaţională militară a Eurofighter până în 2060”, a adăugat parlamentarul.

În total, comisia a aprobat 14 propuneri ce depăşesc pragul de 25 de milioane de euro, pentru care este nevoie de aprobarea comisiei, pentru o valoare totală de peste şapte miliarde de euro, a declarat ministerul.

„În cursul anului, vom prezenta Bundestagului alte proiecte de armament importante, pentru a continua parcursul pozitiv în achiziţiile pentru pregătirea operaţională a armatei germane şi echiparea militarilor noştri în funcţie de nevoi”, a adăugat ministerul.