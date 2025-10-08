G4Media.ro
Babis spune că va întrerupe orice ajutor militar direct către Ucraina dacă va forma guvernul în Cehia

Articole8 Oct 0 comentarii

Oligarhul Andrej Babis, liderul mişcării populiste ANO şi câştigător al alegerilor legislative din Cehia, a anunţat miercuri că, dacă va reuşi să formeze un guvern, va pune capăt oricărei forme de ajutor militar direct acordat Ucrainei, rupând cu politica de sprijinire a Kievului promovată de actualul executiv de centru-dreapta, relatează EFE, conform Agerpres.

„Nu vom da Ucrainei nicio coroană (moneda cehă) din bugetul nostru pentru arme”, a declarat omul de afaceri şi fost prim-ministru, care a promis deja această măsură în campania electorală.

Babis a indicat că UE acordă deja Ucrainei ajutor militar, umanitar şi economic din bugetul comunitar, la care Republica Cehă contribuie cu aproximativ 2,4 miliarde de euro, şi nu consideră necesară creşterea acestui sprijin cu ajutoare directe.

El a mai spus că va revoca iniţiativa cehă privind muniţia, prin care Praga a achiziţionat excedente de proiectile de calibru mare de la ţări din afara Uniunii Europene, precum şi finanţare pentru a le trimite armatei ucrainene.

Astfel, Babis sugerează că are de gând să ignore recomandarea preşedintelui ceh, Petr Pavel, care l-a îndemnat să menţină respectiva iniţiativă, pe care magnatul o consideră puţin transparentă, deşi a fost apreciată de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în timpul recentei sale vizite la Praga cu ocazia celui de-al II-lea summit dedicat apărării, sub egida Institutului Internaţional de Studii Strategice (IISS).

„Nu ştim ce este, ştim doar că entităţi private câştigă zeci de miliarde (de coroane cehe) pe seama ucrainenilor”, a afirmat Babis, care a spus că iniţiativa „a fost bună, cu siguranţă”, dar a criticat lipsa de transparenţă a acesteia.

Liderul ANO a pledat pentru ca NATO să coordoneze în mod transparent un program care să faciliteze achiziţiile comune şi sarcinile de mentenanţă pentru o reducere a costurilor.

