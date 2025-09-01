G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Fostul premier al Cehiei, Andrej Babis, atacat cu o cârjă în timp…

andrej babis premier cehia
sursa foto: Facebook

Fostul premier al Cehiei, Andrej Babis, atacat cu o cârjă în timp ce se afla la o întrunire electorală / Politicianul a fost internat în spital

Articole1 Sep 0 comentarii

Fostul prim-ministru al Cehiei, Andrej Babis, a fost atacat cu o cârjă în timp ce își desfășura campania electorală pentru viitoarele alegeri parlamentare, scrie presa din Cehia. Politicianul a fost dus la spital și este supus unei tomografii computerizate.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Andrej Babis, liderul partidului populist ceh ANO și fost prim-ministru, a fost spitalizat după ce a fost atacat luni seară în satul Dobrá din regiunea Moravia-Silezia, a confirmat conducerea partidului, cu precizarea că politicianul este supus unei tomografii computerizate, relatează Expats.

Conform informațiilor de la ziarul  Novinky , un bărbat de aproximativ 60 de ani a intrat în mulțimea și apoi l-a lovit pe Babis în cap și în spate, cu o cârjă. Poliția se afla încă la fața locului, dar nici autoritățile, nici fostul prim-ministru nu au comentat incidentul.

Andrej Babis era în campanie pentru viitoarele alegeri parlamentare, care vor avea loc în Republica Cehă pe 3 și 4 octombrie.

Ministrul ceh de Interne Vit Rakusan a reacționat la incident pe pagina sa de Instagram, condamnând atacul. El a subliniat că orice formă de violență este inacceptabilă și că viitorul țării nu ar trebui să fie modelat de agresiune fizică, ci de argumente și idei.

Karel Havlicek , prim-vicepreședintele ANO, a reacționat și el pe pagina sa de socializare, învinuind partidele competitoare din actuala coaliție guvernamentală. „Acest atac este una dintre consecințele campaniei de ură conduse de coaliția Spolu și Piráti și, în ultimele zile, din nou de STAN. De data aceasta s-a terminat cu o lovitură la cap, data viitoare poate fi și mai rău. Campania s-a bazat pe incitarea la ură. Am avertizat că se poate termina astfel și așa s-a întâmplat”, a scris Havlicek.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Campania electorală din Cehia, zguduită de un scandal în care e implicată o apropiată a fostului premier Babiš / Margita Balaštíková e acuzată că a încercat să angajeze un asasin pentru a ucide câinele noii iubite a fostului ei soţ

Articole21 Aug • 323 vizualizări
0 comentarii

Favoritul alegerilor din Cehia, fostul premier Andrej Babiš, în pericol juridic după ce Curtea Supremă a anulat achitarea pentru fraudă cu fonduri UE de două milioane de euro

Articole23 Iun 2025
0 comentarii

Un fost premier ceh obţine eliminarea numelui său de pe lista foştilor agenţi ai poliţiei secrete comuniste

Articole23 Oct 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.