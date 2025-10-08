Webstock 2025, cel mai mare eveniment de comunicare digitala si social media din Romania (Parteneriat)

Pe 17 octombrie 2025, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, are loc o nouă ediție Webstock, cel mai mare eveniment de comunicare digitală și social media din România. Este o ocazie unică pentru specialiștii în marketing, comunicare și promovare online de a se conecta cu tendințele actuale, de a descoperi idei noi și de a învăța din experiențe reale.

Webstock este locul unde se adună, o singură dată pe an, liderii industriei, creatorii de conținut și profesioniștii care dau tonul în online. Evenimentul oferă cel mai bogat conținut din domeniu, fiind organizat pe patru scene tematice și reunind peste 25 de vorbitori cu experiență dovedită în marcom și influenceri apreciați.

Participanții vor putea explora teme esențiale pentru prezentul și viitorul comunicării digitale, de la strategii bazate pe creativitatea creatorilor digitali (Creator-Led Strategy), la impactul inteligenței artificiale în crearea de conținut și storytelling (AI & Content Revolution), până la puterea formatelor video scurte (Video-First Culture) și rolul comunităților online în construcția brandurilor autentice (Connected Communities). Fiecare scenă aduce studii de caz, insight-uri valoroase și exemple concrete care pot fi aplicate imediat în activitatea profesională.

“La Webstock ne propunem în fiecare an să aducem pe scenă cele mai relevante tendințe, studii de caz și idei care inspiră acțiune. Tot ceea ce se întâmplă aici este gândit pentru a-i ajuta pe cei din marketing, comunicare și social media să își promoveze mai eficient brandul, afacerea sau chiar propria persoană”, spune Cristian Manafu, organizatorul evenimentului.

La microfonul Webstock 2025 vor veni experți recunoscuți, creatori de conținut și lideri de brand din România și internaționali. Printre vorbitorii ediției se numără Matei Dima „Bromania” (Actor, Director & Content Creator), Deliric (Artist), Miha Fit Chick „Vasile” (Fitness Trainer & Content Creator), Victor Dorobanțu(Actor & Content Creator), Laura Mihăilă Andrei (Director of Marketing & Communication & CX, Raiffeisen Bank), Codin Maticiuc (Producer, Author & Philanthropist), Loredana Vătăvoiu (Marketing & PR Director, Up România), Adrian Păsărică (Head of Marketing, Orkla Foods), Alina Hinescu (Partnerships Manager, Central Europe, TikTok), Julia Adamczyk (Account Supervisor & Partnership Lead, Foap), Iryna Mazur (Measurement Partner, TikTok), Piotr Zurkowski (Business Director, Foap), Andreea Albut (Communication & Brand Director, Zitec), Maria Deac (Content Marketing Specialist, Zitec), Alexander Stoica-Marcu (Co-founder, Flaminjoy), Evelina Din (Managing Partner & Director Of Product, SHOW The Agency) si alții.

Ediția din 2025 promite o experiență completă, mai multe scene, formate interactive și voci care setează standardele industriei. Pentru mulți profesioniști, Webstock nu este doar o conferință, ci o zi de inspirație, conexiuni și apartenență la comunitatea celor care construiesc viitorul comunicării online.

Webstock 2025 se va desfășura în format hibrid, cu acces atât fizic, cât și online. Evenimentul va culmina cu Gala Webstock Awards, unde cele mai bune proiecte digitale locale vor fi apreciate și premiate.

Webstock este un eveniment organizat de Evensys. Ediția din 2025 este oferită de Vodafone România, partenerul fondator, TikTok, partenerul principal, cu sprijinul Raiffeisen Bank, Danone, Heineken, Up România, glo, Aqua Carpatica, dm, Siviero Maria, Rețele Electrice, Linco, SHOW The Agency, Cyberevent, Flaminjoy, Zitec și Melitta.

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.webstock.ro.