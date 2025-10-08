Jaqueline Cristian, eliminată de la WTA Wuhan de o campioană de Grand Slam, Elena Rybakina

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Parcursul jucătoarei Jaqueline Cristian de la WTA Wuhan (competiție de categorie 1000) s-a oprit în turul al doilea, fază a competiției unde sportiva noastră a fost învinsă de Elena Rybakina (a opta favorită și campioană de Grand Slam la Wimbledon 2022).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Jaqueline Cristian, învinsă de Elena Rybakina la WTA Wuhan

Rybakina a avut câștig de cauză după un meci care a durat o oră și 23 de minute, scor 6-4, 6-3.

Pentru participarea de la Wuhan, Jaqueline va fi recompensată cu un cec în valoare de $23.450 și 65 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

Tot miercuri a părăsit turneul de la Wuhan și Sorana Cîrstea: învinsă de Shuai Zhang.

Turneul de la Wuhan are loc în perioada 6-12 octombrie, pe hard, face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $3.654.963.

Primele trei favorite sunt: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek și Coco Gauff. Campioana ultimelor trei ediții este lidera WTA, Sabalenka.