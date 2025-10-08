Jaqueline Cristian, eliminată de la WTA Wuhan de o campioană de Grand Slam, Elena Rybakina
Parcursul jucătoarei Jaqueline Cristian de la WTA Wuhan (competiție de categorie 1000) s-a oprit în turul al doilea, fază a competiției unde sportiva noastră a fost învinsă de Elena Rybakina (a opta favorită și campioană de Grand Slam la Wimbledon 2022).
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Jaqueline Cristian, învinsă de Elena Rybakina la WTA Wuhan
Rybakina a avut câștig de cauză după un meci care a durat o oră și 23 de minute, scor 6-4, 6-3.
Pentru participarea de la Wuhan, Jaqueline va fi recompensată cu un cec în valoare de $23.450 și 65 de puncte în ierarhia WTA de simplu.
Tot miercuri a părăsit turneul de la Wuhan și Sorana Cîrstea: învinsă de Shuai Zhang.
Turneul de la Wuhan are loc în perioada 6-12 octombrie, pe hard, face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $3.654.963.
Primele trei favorite sunt: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek și Coco Gauff. Campioana ultimelor trei ediții este lidera WTA, Sabalenka.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.