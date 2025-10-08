G4Media.ro
Proiect de lege inițiat de partidul extremist AUR: Supermarketurile vor putea vinde…

supermarket magazin cumparaturi TVA preturi alimente
Foto: 17886239 © Viorel Dudau | Dreamstime.com

Proiect de lege inițiat de partidul extremist AUR: Supermarketurile vor putea vinde maximum 20% din produse sub brand propriu

8 Oct

Partidul extremist AUR a anunțat, miercuri, că a inițiat un proiect de lege prin care supermarketurile și hipermarketurile nu vor mai putea vinde produse sub marcă proprie în proporție mai mare de 20% din fiecare categorie de produse.

Proiectul, adoptat deja de Senat, limitează practicile marilor lanțuri de retail, care – potrivit AUR – ar fi afectat producătorii locali prin impunerea de prețuri și condiții dezavantajoase.

„Este o lege care apără producătorul român, care oferă șanse egale și condiții corecte celor care muncesc și produc în țară”, a declarat senatorul AUR Daniela Ștefănescu, inițiatoarea proiectului.

Conform inițiativei, retailerii vor fi obligați să raporteze anual Consiliului Concurenței structura vânzărilor pe grupe de produse, iar nerespectarea limitelor impuse va fi sancționată în funcție de cifra de afaceri.

Partidul extremist AUR susține că măsura va proteja producătorii locali, va stimula concurența loială și va asigura „securitatea alimentară a României”.

