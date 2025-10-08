Localități din Transnistria lăsate fără curent după ce Rusia a închis robinetul cu gaze. Regimul separatist de la Tiraspol refuză ajutorul UE, cetățenii se pregătesc de cea mai grea iarnă din ultimele decenii

Mai multe localități din regiunea separatistă Transnistria sunt lăsate de autoritățile nerecunoscute fără curent după ce Rusia a închis robinetul cu gaze. În satul Varnița vor fi întreruperi de energie electrică din cauza regimului de economie a gazului instituit pe 2 octombrie în regiunea transnistreană, transmite Ziarul de Gardă. Și alte localități vor fi private de energie electrică.

Regimul separatist pro-rus de la Tiraspol refuză ajutorul UE, deși cetățenii se pregătesc de cea mai grea iarnă din ultimele decenii.

Până la sfârșitul săptămânii vor avea loc deconectări în raioanele Camenca, Rîbnița, Dubăsari, Grigoriopol, Slobozia și în orașele Tiraspol și Tighina/Bender.

Dacă situația cu gazele nu se stabilizează, întreruperile ar putea continua.

Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al guvernului Republicii Moldova, a anunțat că „executivul de la Chișinău urmărește cu calm situația din regiunea transnistreană și reacționează doar pe baza faptelor verificate” și a amintit despre sprijinul propus de Uniunea Europeană de 60 de milioane de euro, însă care a fost refuzat de liderul de la Tiraspol.

Vodă a subliniat că „criza din regiunea transnistreană este alimentată de Federația Rusă, care a redus repetat volumul de gaze spre raioanele de est ale țării noastre”.

Pe 2 octombrie, Tiraspolul a anunțat introducerea, pentru o perioadă de aproximativ zece zile, a unui așa-numit „regim de economisire a gazului”, susținând că locuitorii nu vor simți schimbări, însă următoarea zi deja au fost înregistrate probleme.

Jurnalistul Vitalie Călugăreanu a explicat într-o analiză pentru Deutsche Welle de ce schema opacă a Rusiei de alimentare cu gaz a Transnistriei nu mai poate funcționa.

Din februarie 2025 până acum, Rusia a schimbat patru firme offshore din Emiratele Arabe pentru a păcăli băncile europene să accepte tranzacții reprezentând plata pentru gazul livrat Transnistriei. Însă, din cauza sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, nicio bancă europeană nu mai acceptă acum aceste tranzacții. Prin urmare, gaz în Transnistria nu mai vine pentru că nu mai poate fi efectuată plata pentru ele. A explicat situația membrul Consiliului de Administrație al „Energocom” din Moldova, Alexandru Slusari: „O companie din Emirate se adresează unei bănci europene: – Iată noi achităm pentru gazul consumat de Tiraspol. – OK – spune banca – arătați-mi contractul cu Tiraspolul. – Nu avem! – Dar cine livrează gaz Tiraspolului? – MoldovaGaz. – Aveți contract cu MoldovaGaz? – Nu. Dar cine livrează gaz la MoldovaGaz? – MET Gas din Ungaria. Aveți contractul MoldovaGaz cu Met Gas? – Nu…”.

”Capitularea regimului separatist este inevitabilă”, a mai scris Vitalie Călugăreanu.

”Regimul separatist de la Tiraspol pur și simplu nu mai are soluții. Economia enclavei e în colaps. După ce Chișinăul a încetat să mai cumpere energie electrică din Transnistria, Centrala Cuciurgan, care asigura cea mai mare parte a bugetului separatist s-a transformat într-un morman inutil de fier. Încă din perioada sovietică, piramida separatistă transnistreană a fost construită pe doi piloni: gaz gratis furnizat de Rusia și contrabandă prin Ucraina. Acum gaz gratis nu mai vine, iar segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene s-a închis cu tancuri ucrainene din prima zi a invaziei Rusiei asupra Ucrainei (de frica unui atac asupra Odesei din partea armatei ruse staționate ilegal în Transnistria). Astfel, coridoarele de contrabandă s-au închis. Asta înseamnă că, economic, Transnistria este 100% dependentă de Chișinău. În iulie 2025, oligarhul rus cu cetățenie ucraineană Viktor Gușan, stăpânul economic al Transnistriei, a fost nevoit să scoată bani din propria „pușculiță” pentru a finanța bugetul separatist, deoarece nu mai erau bani nici pentru asigurarea circulației transportului public. De atunci situația doar s-a înrăutățit”, a adăugat jurnalistul moldovean.