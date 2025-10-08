Moment tensionat la Mercedes, după victoria lui Russell din Singapore: „A fost un gest deplasat”

Un moment de bucurie s-a transformat rapid într-o situație delicată pentru Tengku Muhammad Taufik, directorul general al Petronas, sponsorul principal al echipei Mercedes de Formula 1. Acesta a urcat pe podium și a sărbătorit victoria lui George Russell cu șampanie. Gestul a stârnit adânci controverse din cauza sensibilităților religioase legate de consumul de alcool în Malaezia.

George Russell s-a impus în Singapore, iar victoria a fost îndelung sărbătorită de angajații echipei, dar și de fanii de pretutindeni.

A existat însă și o „victimă” a acestei sărbători. Se numește Tengku Muhammad Taufik și este directorul general al Petronas, sponsorul principal al echipei Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

În euforia momentului, Tengku a urcat pe podium și a sărbătorit alături de Russell și Max Verstappen.

Problema nu a fost reprezentată de bucuria acestuia, ci de faptul că piloții au primit șampanie pentru locurile ocupate pe podium (o acțiune tradițională pentru F1 de altfel).

Gestul său, deși unul făcut în spiritul bucuriei și al victoriei, a strânit adânci controverse din cauza sensibilităților religioase legate de consumul de alcool.

„Recunosc că exuberanța mea de moment în sărbătorirea acelui moment de victorie ar fi putut fi deplasată”, a declarat Tengku Muhammad Taufik pentru The Straits Times.

„Deși pot afirma categoric că nu am consumat alcool, ca musulman, ar fi trebuit să fiu mai conștient de sensibilitățile asociate cu participarea la astfel de sărbători”, a precizat oficialul Petronas.

Acesta a adăugat că își asumă întreaga responsabilitate pentru gestul său și a transmis scuze publice tuturor celor care s-ar fi putut simți ofensați.

Marele Premiu din Singapore reprezintă în prezent cel mai apropiat eveniment de Malaezia, țară unde compania Petronas își are sediul central.

În locuri precum Bahrain, Arabia Saudită și Abu Dhabi, organizatorii Formulei 1 utilizează înlocuitori non-alcoolici pentru șampania de pe podium, dar în Singapore nu există astfel de reguli.

În acest condiții, festivitatea de pe podium s-a desfășurat cu băuturi tradiționale, de aici și problemele pentru Tengku Muhammad Taufik și scuzele prezentate de acesta.

Prin scuzele sale publice, Tengku a dorit să reafirme valorile companiei Petronas și respectul său față de tradițiile culturale și religioase. Momentul a fost văzut ca unul stânjenitor pentru înaltul oficial al companiei.

Petronas este sponsorul principal al echipei de F1 a celor de la Mercedes din 2010, parteneriat de succes care a produs 122 de victorii și multiple titluri mondiale pentru Lewis Hamilton.

Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas, Tan Sri Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz memohon maaf secara terbuka susulan tindakan sambutan champagne shower (semburan arak).#ceopetronas #grandprix #grandprixsingapore pic.twitter.com/RwVcQTpmXp — demirakyatpenang (@drpulaupinang) October 8, 2025

Mercedes sponsor Petronas apologises for #SingaporeGP victory celebrations on the podium. Tan Sri Tengku Muhammad Taufik released a statement on sensitivities around alcohol-related celebrations:https://t.co/9NOh8yaE0O #F1 pic.twitter.com/dbQLmIosNx — FormulaRapida.net 🇬🇧 🇺🇸 (@FormulaRapidaEN) October 8, 2025

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

