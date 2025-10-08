Rețeaua gigantică de spionaj a Chinei amenință să eclipseze Occidentul / Și o ciudățenie: apetitul obsesiv pentru informații, oricât de inutile ar fi acestea

Eșecul procesului a doi prezumtivi spioni chinezi a atras atenția asupra agenților secreți din Beijing. Dar care sunt capacitățile lor de spionaj? Și cum funcționează? Primul lucru pe care trebuie să-l știți despre serviciile secrete chineze, spune Mike Feinberg, un fost agent FBI care a petrecut ani de zile vânând spioni chinezi în Statele Unite, este că acestea operează în „întregul spectru” de activități imaginabile, scrie The Telegraph.

„Nu există nici o limită la ceea ce pot face serviciile de informații chineze”, spune el. „Și, să fim foarte clari. Serviciile occidentale fac același lucru. CIA, MI6, SIS australian, CSIS din Canada, toți încercăm să infiltrăm spioni în țările celorlalți. Asta fac națiunile”.

„Diferența este că China urmărește cu adevărat cetățenii obișnuiți pentru activitățile lor politice într-un mod în care serviciile de informații Five Eyes nu o fac în general”, spune el, referindu-se la rețeaua de schimb de informații dintre America, Canada, Marea Britanie, Australia și Noua Zeelandă.

„China permite, de asemenea, spionajul corporativ într-un mod pe care agențiile de informații occidentale îl evită în cea mai mare parte. Și asta pur și simplu pentru că agențiile occidentale nu au întreprinderi de stat pe care trebuie să le ajute.”

Structura spionajului chinezesc

China are trei agenții principale de informații. Cea mai mare, Ministerul Securității Statului (MSS), se ocupă de culegerea de informații din străinătate și de o parte din securitatea internă: în termeni occidentali, echivalentul aproximativ al MI6 sau CIA.

Ministerul Securității Publice este, la fel ca MI5 sau FBI, axat în mare parte pe activități interne, deși desfășoară și unele operațiuni în străinătate, în special cele care implică reprimarea disidenților chinezi și a altor critici ai regimului care trăiesc în străinătate.

Apoi, există Biroul de Informații al Departamentului Statului Major Comun – ramura de informații militare, care desfășoară propriile operațiuni de spionaj – și Departamentul de Lucru al Frontului Unit (UFWD), care se concentrează pe operațiuni de consolidare a influenței. De exemplu, UFWD a fost acuzat că a încercat să influențeze alegerile din Canada și să dezvolte legături cu parlamentarii britanici.

Ca toate agențiile de spionaj, bugetele și dimensiunile lor sunt secrete. Însă, împreună, aceste patru agenții sunt considerate a constitui cea mai mare mașinărie de informații de pe planetă.

Unele estimări situează forța de spionaj a Chinei la 600.000 de persoane. Pentru comparație, FSB-ul rus este estimat la 200.000 de persoane, dar marea majoritate fac parte din serviciul de pază a frontierelor, nu din serviciul de informații. CIA a dezvăluit că are 21.575 de angajați, când un buget secret a fost divulgat în 2013. Iar MI6 avea 3.644 de angajați în 2022, potrivit raportului Comitetului parlamentar pentru informații și securitate din acel an.

„Provocarea reprezentată de amenințarea la adresa securității din partea Chinei este, în esență, una de amploare”, a declarat Nigel Inkster, fost șef adjunct al MI6, pentru The Telegraph anul trecut.

Rețele informale

Timp îndelungat, însă, agențiile de informații occidentale au fost preocupate de ideea că China nu desfășura operațiuni de spionaj convenționale în stilul Războiului Rece, ci se baza pe studenți, oameni de afaceri, membri ai diasporei și companii private.

De aici au apărut scandaluri precum cel în care a fost implicat Yang Tengbo, omul de afaceri acuzat că a încercat să pătrundă în cercurile de conducere britanice prin prietenia cu prințul Andrew, sau Christine Lee, avocata pe care MI5 a acuzat-o public că a încercat să câștige sprijinul unor parlamentari pentru UFWD.

Această amenințare persistă cu siguranță. Dar, în ultimii 15 ani, spune Feinberg, „ceea ce a devenit evident într-o serie de investigații de mare amploare în toate țările Five Eyes este că, deși se bazează pe rețele informale, acestea dispun și de un sistem foarte robust de ofițeri de informații formali”.

Aceste operațiuni profesionale de spionaj nu trebuie subestimate. Între 2010 și 2012, agențiile de informații chineze au desființat întreaga rețea a CIA din China, închizând sau ucigând peste douăzeci de persoane.

CIA nu a comentat niciodată oficial acest dezastru, care a fost descris ca una dintre cele mai grave încălcări ale securității americane atunci când a fost raportat pentru prima dată în The New York Times în 2017. Ceea ce nu este contestat este faptul că chinezii au reușit probabil să pirateze o rețea de comunicații CIA presupusă a fi sigură sau au reușit să infiltreze un spion la un nivel înalt al CIA.

Trădătorii sunt esențiali. Între 2017 și 2018, FBI-ul a prins trei ofițeri CIA – Jerry Chun Shing Lee, Kevin Mallory și Ron Rockwell Hansen – care spionau sau încercau să spioneze pentru MSS. În 2020, au reținut pe Alexander Yuk Ching Ma, un ofițer FBI care transmitea secrete filialei din Shanghai a MSS.

Nu au fost făcute publice dovezi care să lege acești oameni de pierderea rețelei CIA în 2010, deși unii foști ofițeri CIA spun că sunt convinși că un spion a fost responsabil.

Chiar dacă nu au fost ei în spatele acestui lucru, recrutarea lor a fost, din punctul de vedere al Chinei, o poveste de succes incontestabilă în domeniul spionajului convențional.

Vulnerabilitatea Chinei

Totuși, modul chinezesc de a spiona are câteva puncte slabe specifice. Primul, spune un fost oficial occidental, este că serviciile de informații chineze au o reputație proastă în ceea ce privește protejarea agenților care sunt prinși.

Acest lucru îi diferențiază de agențiile americane, britanice și ruse, care pun accent pe recuperarea agenților lor ca o modalitate de a încuraja loialitatea și de a convinge potențialii recruți și agenți că riscurile cooperării merită asumate.

Această atitudine a dus la schimburile de spioni din timpul Războiului Rece. Serghei Skripal, ofițerul GRU care a spionat pentru Marea Britanie și a fost schimbat în 2010, a fost unul dintre beneficiarii acestui sistem, până când rușii au încălcat regulile și au încercat să-l ucidă în exil. Viktor Bout, traficantul de arme rus condamnat, și Vadim Krasikov, agentul FSB care a ucis un disident la Berlin, se numără printre cei pe care Kremlinul i-a adus acasă după ce au ispășit pedepse cu închisoarea.

Dar atitudinea mai utilitaristă a Beijingului oferă oportunități evidente pentru serviciile rivale.

Cealaltă ciudățenie este apetitul obsesiv pentru informații, oricât de inutile ar fi acestea.

În timp ce spionii britanici, americani sau ruși își dedică resursele prețioase unor ținte de mare valoare – recrutarea unui spion în serviciul de informații al inamicului, de exemplu, sau încercarea de a afla cât mai multe despre un anumit secret militar sau tehnic –, spionii chinezi par hotărâți să adune fiecare fărâmă de informație pe care o pot găsi.

Într-un fel, acest lucru ar putea fi o binecuvântare, sugerează un fost oficial occidental. Dacă adversarul tău pierde timpul hackuind date pe care le-ar fi putut găsi cu o căutare pe Google, înseamnă că nu investește acele resurse în ținte importante.

Marele avantaj

Informațiile furnizate, se pare, de Christopher Berry și Christopher Cash, un fost cercetător parlamentar, ar fi căzut probabil în categoria „ar fi putut fi găsite cu o căutare pe Google”. Ambii bărbați au negat întotdeauna acuzațiile.

Cei doi bărbați au fost acuzați că au colectat informații despre parlamentarii anti-China și politica guvernului față de Beijing și că le-au transmis unui membru de rang înalt al Partidului Comunist Chinez. Ei au fost acuzați în 2023 și au negat comiterea vreunei infracțiuni.

Procuratura a fost nevoită să renunțe la caz după ce procurorii au încercat „multe luni” să obțină dovezi de la guvern că China reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, dar acestea „nu au fost furnizate”, au acuzat conservatorii.

Criticii spun că Partidul Laburist ar fi putut furniza dovezile necesare bazându-se pe declarațiile publice ale MI5, care a afirmat că China spionează la „scară epică”, și ale lui Tom Tugendhat, fostul ministru conservator al securității, care a declarat că Beijingul reprezintă o „amenințare”.

MSS nu ar fi avut „niciun” interes în informațiile furnizate, a presupus un fost oficial occidental.

Probabil că scopul era de a normaliza ideea unei astfel de relații tranzacționale, astfel încât, dacă și când ar fi ajuns într-o poziție mai utilă în 10, 20 sau 30 de ani, să existe deja o relație exploatabilă.

Berry și Cash s-ar fi aflat în aceeași situație ca Glenn Duffie Shriver, un american care a fost abordat de MSS cu o cerere aparent inofensivă în timp ce lucra la Shanghai în anii 2000. În cele din urmă, el a fost arestat după ce a depus o cerere de înrolare în CIA, la sugestia superiorilor săi.

„Este o realitate politică fundamentală”, spune Feinberg. „Dacă ai un guvern autoritar care nu trebuie să-și facă griji cu privire la ciclurile de realegere sau la ratingurile de aprobare publică, acesta își poate permite să fie mai răbdător decât guvernele care trebuie să facă acest lucru.”