Un fost asistent al unui deputat de extremă-dreapta din Germania, condamnat pentru spionaj în favoarea Chinei

Un fost colaborator al unui membru controversat al extremei drepte din Germania a fost condamnat marţi la patru ani şi nouă luni de închisoare pentru spionaj în favoarea Chinei, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Din septembrie 2019 până la arestarea sa în aprilie 2024, Jian Guo, cetăţean german, a fost unul dintre asistenţii parlamentari ai fostului europarlamentar şi actualului deputat german Maximilian Krah.

Krah, membru al aripii radicale a Alternativei pentru Germania (AfD), principalul partid de opoziţie din Bundestag, este el însuşi anchetat pentru corupţie şi spălare de bani în legătură cu China.

Conform parchetului, Jian Guo şi-ar fi folosit funcţia de asistent pentru a transmite peste 500 de documente ale Parlamentului European, dintre care unele au fost clasificate drept deosebit de sensibile.

Pedeapsa primită a fost mai mică decât cei şapte ani şi jumătate de închisoare solicitaţi de parchet.

Tribunalul din Dresda a declarat, de asemenea, drept vinovată de spionaj o presupusă complice a lui Jian Guo.

Această cetăţeană chineză, identificată drept Yaqi X., a primit o pedeapsă de un an şi nouă luni de închisoare cu suspendare.

La începutul procesului, ea a recunoscut că i-a furnizat informaţii despre zboruri şi marfă de pe aeroportul Leipzig/Halle (estul Germaniei), unde lucra pentru o companie de servicii logistice.

Pentru Yaqi X., pedeapsa a fost, de asemenea, mai mică decât solicitarea parchetului, care ceruse doi ani şi nouă luni de închisoare.