Furtună la McLaren: Promisiunea primită de Piastri după ultimul scandal cu coechipierul Norris

Tensiunea în garajul McLaren a atins cote de avarie după ultimul incident dintre Lando Norris și Oscar Piastri de la Singapore. Aflat în mijlocul furtunii, Andrea Stella, directorul echipei „papaya” i-a făcut o promisiune lui Piastri, liderul ierarhiei din Formula 1: aceea că echipa pe care o conduce nu are un „pilot favorit”.

Andrea Stella îi promite lui Piastri că la McLaren nu există un pilot „favorit” în lupta pentru titlul din F1

În primul tur, imediat după start, Norris a încercat mai multe depășiri, iar în tentativa sa i-a atins pe Max Verstappen, dar și pe coechipierul Oscar Piastri.

Depășit de Norris după ce a fost acroșat, Piastri (24 de ani) a cerut echipei prin radio să-i fie dat locul înapoi pe circuit.

Acest lucru nu s-a întâmplat însă, iar Norris (25 de ani) a încheiat cursa de pe „Marina Bay Circuit” pe locul trei.

Piastri s-a clasat un loc mai jos, iar acum diferența de puncte dintre cei doi coechipieri este de 22 de puncte în favoarea lui Oscar.

Întreg momentul a adus multă agitație în garajul McLaren, iar Piastri nu a participat la distracția de pe podium, acolo unde echipa cu sediul la Woking a sărbătorit al doilea titlu consecutiv de campioană a constructorilor din Formula 1.

Supărat la culme pe echipa sa, Piastri nu și-a făcut apariția lângă colegii de echipă.

Simțind cum întreaga situație este din ce în ce mai aprinsă, Andrea Stella a fost nevoit să intervină între cele două tabere.

În acest sens, Stella a discutat cu tabăra lui Piastri, oficialul McLaren făcând o promisiune acestora: că va analiza în detaliu toate deciziile luate și că va demonstra că echipa „papaya” nu are un „pilot preferat” în lupta pentru titlul de campion din F1.

„Andrea Stella a promis o analiză detaliată a situației lui Piastri și taberei sale, pentru a se asigura că nimeni nu este favorizat”, a relatat jurnalistul Diego Mejia, citat de f1oversteer.com.

Italianul Andrea Stella încearcă din răsputeri să calmeze spiritele într-un moment delicat: Piastri și Norris sunt despărțiți de doar 22 de puncte, iar relația lor se degradează cu fiecare zi.

Sursa citată menționează că Piastri nu a dorit să comenteze public promisiunea lui Stella. Conform apropiaților săi, el dorește să vadă „dovezi, nu doar vorbe”.

McLaren trebuie să gestioneze cu mare atenție furtuna internă, mai ales în contextul în care sunt tot mai multe zvonuri care-l dau pe Piastri la Ferrari începând din 2027.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

