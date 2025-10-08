Dr. Corneliu Roșulescu, medic primar urolog, MedLife: „Anumite cancere renale rare pot fi ereditare. Odată ce se confirmă diagnosticul, e nevoie de testare genetică”

Contrar opiniei generale, medicul urolog nu se adresează doar bărbaților, ci și femeilor, întrucât tratează și asigură funcționalitatea aparatului urinar, de la infecții și incontinențe urinare, la cancere, indiferent de gen. În plus, în cazul bărbaților, urologul abordează patologii care țin de androgenie, infertilitate masculină și infecția cu HPV, explică dr. Corneliu Roșulescu, medic primar urolog la Hyperclinica MedLife Floreasca.

Doi din trei bărbați cu tumori renale fumează

Cele mai frecvente patologii pe care dr. Roșulescu le întâlnește în cabinet sunt, la bărbați, cele care țin de aparatul uro-genital, și anume hiperplazia benignă de prostată, iar la femei, infecțiile și incontinențele urinare. Afecțiunile comune sunt litiazele („pietrele” la vezică sau rinichi) și tumorile, pentru care vârsta de diagnosticare a scăzut, asta și datorită faptului că pacienții sunt mai informați și își fac analize din timp. Tocmai această diversitate de patologii și gradul ridicat de tehnologizare a chirurgiei urologice l-au atras pe medicul Roșulescu către această specialitate.

În trecut, cancerul de prostată era diagnosticat după 50 de ani, pentru că este asimptomatic până în faze avansate și pentru că PSA-ul, un test din sânge care măsoară antigenul specific prostatei, nu se recomanda de rutină. Acum face parte din pachetul de analize uzuale, iar dr. Roșulescu îl recomandă tuturor bărbaților de peste 45 de ani, împreună cu un examen clinic, o ecografie a aparatului urinar și, dacă e cazul, un tușeu rectal (o procedură care nu ar trebui să sperie, pentru că e nedureroasă și durează doar câteva secunde).

În plus, sunt cazuri rare de cancer de prostată în care PSA-ul este normal și doar un tușeu rectal poate identifica o tumoră, de aceea dr. Roșulescu recomandă tuturor bărbaților să facă un tușeu rectal la 1-2 ani, după vârsta de 45 de ani.

„Dacă au un teren genetic”, spune dr. Roșulescu, „adică rude de gradul I – părinți, frați – cu cancer de prostată, ar trebui să facă acest control mai devreme, de la 40 de ani”. Și ar trebui să facă și o testare genetică pentru depistarea eventualelor mutații ale genelor BRCA 1 și BRCA 2. „Cei care le au nu înseamnă că vor face cancer neapărat, ci că au nevoie de o monitorizare mai atentă”, afirmă medicul.

Alții sunt principalii factori responsabili pentru apariția cancerului, în special renal și vezical: fumatul, mâncarea procesată, noxele și un mediu toxic de lucru (vopseluri, hidrocarburi). Doi din trei pacienți cu cancer renal fumează, iar explicația e destul de simplă: „Toate substanțele toxice din țigări ajung în sânge și sunt eliminate prin urină. Ele stagnează însă în vezică, pot să afecteze mucoasa și să provoace anomalii ale celulelor”, explică dr. Roșulescu.

Hematuria ar trebui să ne trimită direct la medic

Hematuria, adică prezența sângelui în urină, fie că îl vedem cu ochiul liber, fie că se vede doar la microscop în sumarul de urină, ar trebui să ne trimită imediat la medic, avertizează el. Poate avea mai multe cauze, precum o infecție urinară sau calculi (pietre) care au migrat, dar dacă nu există asemenea simptome, hematuria poate indica o afecțiune malignă.

La femei, dintre cancerele din sfera urologică, cel de vezică este cel mai frecvent și se descoperă fie odată cu hematuria, fie întâmplător, la o ecografie.

Identificate din timp, înainte să afecteze peretele vezicii urinare, tumorile se pot trata minim invaziv. „Când deja invadează musculatura vezicii, facem rezecția tumorii pentru a avea un rezultat histopatologic, dar se ajunge la cistecomie, adică scoaterea vezicii. Și aceasta, făcută din timp, poate avea o evoluție bună”, spune dr. Roșulescu. „Ideea e să nu se ajungă la stadii avansate local sau metastatice, pentru că speranța de viață scade.” Agresivitatea tumorilor vezicale, atrage atenția medicul, e mare – avansează în luni de zile.

Alte afecțiuni comune ambelor sexe sunt litiazele vezicale (urina nu se elimină complet, stagnează în vezică, mineralele se cristalizează și apar calculii, adică „pietrele”) și renale (când bem mai puțin de 2l de apă pe zi, în schimb bem multe băuturi carbogazoase și cafea, și apar pietrele). De aceea nici nu e indicat să bem numai apă minerală, atrage atenția medicul. Calculii se operează astăzi atât endoscopic, cât și laparoscopic, prin proceduri minim invazive.

Analize uzuale pentru aparatul urinar, indicate atât femeilor, cât și bărbaților, sunt urocultura, sumarul de urină, ureea, creatinina și rata filtrării glomerulare (cele trei evaluează funcția renală). „Dacă funcția renală e încetinită”, explică dr. Roșulescu, „adică scade filtrarea sângelui și rinichii nu mai funcționează optim, e posibil să fie nevoie și de implicarea medicului nefrolog”. E important de știut că pacienții cu diabet și boli cardiovasculare pot să aibă și rinichii afectați.

Afecțiuni pentru care există testare genetică

În afara testării BRCA 1 și BRCA 2 din cancerul pentru prostată, mai sunt câteva cancere renale rare (sau care se pot asocia cu cancere renale), care pot fi ereditare și pentru care există teste genetice: sindromul Von-Hippel-Lindau, sindromul Birt-Hogg-Dube și cancerele renale papilare. În toate aceste cazuri, testarea se face când ai deja diagnosticul. „Un pacient tânăr, care are în familie Von-Hippel-Lindau sau o rudă de gradul I cu cancer de prostată ar trebui să fie testat”, explică dr. Roșulescu.

În afara acestor afecțiuni, medicul primește în cabinet mulți bărbați care se confruntă cu infertilitatea sau care vor să se testeze/vaccineze HPV (dr. Roșulescu recoltează probe pentru testarea HPV și a tratat cu succes bărbați care s-au dovedit purtători ai viruslui). Principalele cauze ale infertilității sunt varicocelul (o variantă anatomică care se poate opera ușor, de preferat în adolescență), dar și fumatul, oboseala și stresul cronic. Cauzele infertilității țin cam 50% de femei și 50% de bărbați, observă medicul, contrar opiniei generale conform căreia infertilitatea e predominant feminină.